Müller? Sané? Musiala? Tuchel lüftet Geheimnis vorzeitig

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern ist am 13. Spieltag gegen Union Berlin gefordert. Thomas Tuchel kann sich womöglich auf einen Rückkehrer freuen. Wie stellt er auf?

München – Rotation gegen Union Berlin? Von wegen!

Thomas Tuchel erteilte dieser Sache am Freitag vor der Partie des FC Bayern gegen die Eisernen eine klare Absage. „Das brauchen wir nicht mehr“, so der Trainer auf der Pressekonferenz im Pressestürberl an der Säbener Straße: „Es war zwischen jetzt dem Freitagsspiel und dem Kopenhagen-Spiel genug Zeit. Wir werden bis zur Winterpause auch keine Belastungsthematik mehr haben.“

Bayern-Aufstellung gegen Union Berlin: Tuchel wird nicht rotieren

Also können die Bayern mit voller Kapelle gegen Union auflaufen? Fast! Matthijs de Ligt fehlt noch und auch Jamal Musiala ist nach seinem Muskelfaserriss kein Kandidat für die Startelf am Samstag. „Wir haben ihn gegen Kopenhagen zurückgehalten und rechnen damit, dass er morgen im Kader ist“, so Tuchel: „Das wird sich aber maximal auf einen Kurzeinsatz begrenzen.“

Auch Minjae Kim, Noussair Mazaraoui und Eric Maxim Choupo-Moting, die allesamt unter der Woche in der Königsklasse gefehlt haben, kehren wieder zurück. Also dürfte auch Leon Goretzkas Zeit als Innenverteidiger vorerst wieder vorbei sein. Zwar lobte Tuchel die Vielseitigkeit des DFB-Stars, doch „seine beste Position ist, wenn er zwischen den Strafräumen seine Laufstärke ausspielen kann und auch Läufe in den Strafraum machen kann“.

Mögliche Aufstellung des FC Bayern: Sané kehrt zurück, Musiala hofft auf Kurzeinsatz

Zwischen den Pfosten wird auf jeden Fall Manuel Neuer stehen, der zuletzt in Kopenhagen mit zwei Mega-Paraden das Remis rettete. In der Viererkette deutet einiges darauf hin, dass wieder Konrad Laimer rechts beginnt. Kim und Dayot Upamecano sollten das Innenverteidiger-Pärchen bilden.

Links hat Alphonso Davies, um den es zuletzt einige Transfergerüchte gab, seinen Platz derzeit sicher. „Er ist ein absoluter Stammspieler von uns und kennt unsere Wertschätzung“, sagte Tuchel am Freitag: „Für mich als Trainer ist das entspannt.“

Im Zentrum vor der Abwehr dürften Joshua Kimmich und Goretzka beginnen. Ebenso wird Leroy Sané in die Startelf zurückkehren, wie Tuchel am Freitag bestätigte: „Es wird nicht viele Überraschungen geben in der Startelf. Wir müssen jetzt den Schalter umlegen“, so der 50-Jährige: „Die letzten Heimspiele waren nicht unsere besten. Da war Sand im Getriebe. Wir müssen das Tempo erhöhen und mit mehr Biss spielen.“

Voraussichtliche Bayern-Aufstellung gegen Union Berlin:

Neuer – Laimer, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Goretzka – Coman, Müller, Sané – Kane

Die große Frage ist nun: Darf Thomas Müller von Beginn an ran oder startet doch wieder Choupo-Moting? Womöglich wird der Ur-Bayern beginnen, da der Choupo zuletzt angeschlagen war. Im Angriff wird Harry Kane gegen Union alles daran setzen, eine neue Tor-Serie zu starten. Gegen Kopenhagen traf er erstmals seit sieben Spielen nicht mehr. (smk)

