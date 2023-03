Kuriose Tor-Panne bei Bayern-Spiel: Schiri-Assistent wird zum Handwerker

Von: Patrick Mayer

Tor-Panne in der Allianz-Arena: Der Schiedsrichter muss das Tornetz in München zusammenflicken. © IMAGO / Ulrich Wagner

Die Bundesliga-Partie des FC Bayern gegen den FC Augsburg wird mit etwas Verspätung angepfiffen, weil ein Tornetz in der Münchner Allianz Arena kaputt ist.

München - Nanu, was ist denn da passiert? Vor dem Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern gegen den FC Augsburg wurde es unmittelbar vor Anpfiff in der Münchner Allianz Arena kurios. Denn: Ein Tornetz war kaputt und musste eilig an einer Stelle zusammengeflickt werden.

FC Bayern: Tornetz-Panne bei Heimspiel gegen den FC Augsburg

Noch kurioser: Eigentlich ist es die Aufgabe der Platzwarte, der Betreuer und des Schiedsrichtergespanns, die Tornetze mit deutlich Vorlauf zu einer Partie zu kontrollieren. Doch das hat diesmal offensichtlich nicht funktioniert, oder zumindest wurde nur unzureichend nachgeschaut.

Der ehemalige Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge wurde ob der Szene lachend auf der Tribüne gesichtet. Auf dem Feld wurde es dagegen unmittelbar vor Anpfiff indes hektisch. Kathleen Krüger, Teammanagerin des FC Bayern, sprintete zum Schiedsrichter-Assistenten von Referee Florian Badstübner (Nürnberg), um diesem ein großes Klebeband zu bringen, wie es manche Fußballspieler verwenden, um ihre Stutzen und Schienbeinschoner am Bein zu fixieren.

Im Video: FC Bayern - Nagelsmann nimmt Sané und Gnabry in Schutz

Auch der Schiri-Assistent musste schmunzeln, als er sich wie ein Handwerker im Rasen kniend an die Arbeit machte, um die gerissene Stelle im Netz mit dem Tapeband wieder zusammenzukleben.

Und noch ein kurioses Detail zur Tor-Panne: Dass das Netz an besagter Stelle in der linken unteren Ecke nicht mit dem Aluminiumpfosten verbunden war, hatte offenbar erst Bayern-Torwart Yann Sommer erkannt. Nicht gerade ein Kompliment für das Schiedsrichtergespann, das das Versäumnis dann aber immerhin ausbesserte.

Tornetz-Panne in München: Schiri-Assistent muss Netz bei Bayern-Spiel zusammenkleben

Mehrmals umwickelte der Schiedsrichter-Assistent verschiedene Teile des Netzes, sodass das Loch letztlich geflickt war. Ansonsten hätte die Gefahr bestanden, dass ein Ball durchrutschen kann. Sky-Kommentator Kai Dittmann meinte anerkennend zu der Szene: „Der macht das nicht zum ersten Mal.“ Schließlich konnte das Derby zwischen den Bayern und den Augsburgern doch losgehen - letztlich mit zwei Minuten Verpätung. (pm)