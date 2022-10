FC Bayern bald Tabellenführer? Union Berlin blamiert sich gegen Schlusslicht

Ich sags ja immer, auf die Bundesliga ist immer Verlaß. In ihrer Unfähigkeit und mangelnder Klasse ideal zugeschnitten auf den FCB, Da kann der FCB noch so einige Punkte in der BL verlieren und er wird ltrotzdem locker Meister. Union mache ich keinen Vorwurf, die spielen sowieso besser als das was man von ihnen erwarten darf. Leipzig und Dortmund sollten sich aber einfach nur schämen.Was sich in den letzten Jahren und derzeit wieder an der Spitze der Bundesliga abspielt ist eine einzige Farce und an Lächerlichkeit nicht zu überbieten.