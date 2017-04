Lewy, Müller und Neuer: Drei Stars, drei Sorgen beim FC Bayern

München - Lewandowski fasste sich an den Oberschenkel und hörte früher mit dem Training auf. Neben Müller und Neuer ist er der dritte Star, um den die Bayern bangen.

Der Schlager gegen die Schwarz-Gelben zählt eigentlich zu den Saison-Höhepunkten, heuer ist er beim FC Bayern nicht mehr als eine Randnotiz. Wichtiger als das Duell gegen den BVB am Samstag (18.30 Uhr, Sky) ist die Personallage bei den Roten vor dem alles überstrahlenden Königsklassen-Knaller am Mittwoch gegen Real Madrid (20.45 Uhr, mehr Informationen auf tz.de). Nach den jüngsten Ausfällen von Manuel Neuer und Thomas Müller ereilte den Rekordmeister gestern Vormittag der nächste Schreck. Robert Lewandowski musste das Training abbrechen – gab aber kurze Zeit später schon wieder Entwarnung. Entspannt ist die personelle Situation bei den Bayern trotzdem nicht.

Drei Stars, drei Sorgen! Die tz gibt einen Überblick, wie es in der heißen Endphase der Saison um die angeschlagenen Spieler des FCB steht. Auf wen kann Carlo Ancelotti setzen, auf wen muss der Italiener verzichten?

FC Bayern: Entwarnung bei Lewy

Schreck-Moment im Bayern-Training! Robert Lewandowski ging bei der gestrigen geheimen Trainingseinheit vorzeitig in die Kabine. Was war passiert? Beim sieben gegen sieben auf zwei kleine Tore greift sich der Pole plötzlich an den rechten hinteren Oberschenkel, sucht das kurze Gespräch mit Trainer Carlo Ancelotti und verschwindet in die Kabine. Müssen die Bayern nach Manuel Neuer und Thomas Müller vor dem Liga-Kracher gegen Dortmund auch um ihren Superstürmer zittern?

Lewy meldete sich wenige Stunden nach seinem Trainingsabbruch via Twitter zu Wort: „Alles gut, ich werde bereit sein!“ Der Rekordmeister ließ wissen, dass der 28-Jährige das Training nicht abgebrochen, sondern einfach nur früher aufgehört habe. Das sei die individuelle Trainingssteuerung und Lewandowski könne heute bereits wieder trainieren. Ganz so geplant sah das Ganze aber nicht aus. Trotzdem: Ein Einsatz gegen den BVB scheint aktuell wohl möglich.

Vor allem in Hinblick auf das CL-Viertelfinal-Hinspiel am Mittwoch gegen Real Madrid ist das eine gute Nachricht. Ein Lewy-Ausfall wäre für den FCB nicht zu verkraften.

FC-Bayern-Keeper Neuer fehlt gegen BVB

Eigentlich sollte Manuel Neuer nur gegen Augsburg und Hoffenheim fehlen, doch auch am Samstag muss der FCB weiter auf seinen Stammkeeper verzichten. Wie ernst es tatsächlich um den Welttorhüter steht, ist ungewiss. Der Verein sprach vergangene Woche von einer „Trainingsverletzung am linken Fuß“, der kicker schrieb von einer „Absprengung am Fußgelenk“. Nach tz-Informationen ist der CL-Kracher am Mittwoch gegen Real Madrid für den 31-Jährigen längst zu einem Wettlauf gegen die Zeit geworden. Intern rechnen die Bayern bei ihrem Schlussmann erst Anfang nächster Woche mit der Rückkehr ins Mannschaftstraining, trotzdem haben sie noch Hoffnung auf einen Einsatz gegen die Königlichen.

Ansonsten steht Sven Ulreich weiter zwischen den Pfosten. Bei seinem einzigen CL-Einsatz in dieser Saison machte der 28-Jährige beim 2:3 in Rostow keine gute Figur – ähnlich wie am Dienstag in Hoffenheim. Torwart-Legende Sepp Maier ist trotzdem guter Dinge. „Sven ist auch ein super Torwart. Der schafft das schon, schließlich hat er eine starke Mannschaft um sich herum. Auch mit ihm ist der FC Bayern stark genug, um Real Madrid zu schlagen“, ist sich der ehemalige Keeper der Roten im Gespräch mit der tz sicher. Dennoch hofft auch die Katze von Anzing auf ein Comeback des Welttorhüters: „Natürlich wäre es wichtig, wenn Manuel rechtzeitig fit wird.“

FCB-Allrounder Müller arbeitet individuell

„Ein Indianer kennt keinen Schmerz“, hatte Thomas Müller nach der Partie gegen Augsburg noch geunkt. Das Tackling von Christoph Janker entpuppte sich doch als übler als gedacht, der Weltmeister hat sich am Sprunggelenk verletzt. In Hoffenheim fehlte er, auch gegen den BVB ist sein Einsatz ziemlich unwahrscheinlich. Ausgerechnet vor dem Duell mit Real Madrid ist der 27-Jährige verletzt – zum ersten Mal in seiner Karriere! Die tz erwischte ihn gestern auf dem Trainingsgelände bei einer individuellen Einheit. Diese Bilder machen Hoffnung. Müller absolvierte Koordinations- und Stabilisationsübungen, balancierte über einen Schwebebalken und schwitzte in der Sandgrube an der Säbener Straße. Carlo Ancelotti ist guter Dinge, dass der Offensiv­allrounder rechtzeitig fit wird für das Hinspiel gegen die Königlichen. „Wir sind sicher, dass er gegen Real Madrid bereit ist“, ließ der Italiener verlauten. Angesichts von zehn Punkten Vorsprung auf RB Leipzig kann der Coach Müllers Ausfall in der Liga verkraften, in der CL sind Müller und seine Unberechenbarkeit dringend notwendig.

