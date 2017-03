Barca-Star hofft auf Thiago-Rückkehr

München - Die Spekulationen um eine mögliche Rückkehr von Bayerns Mittelfeldspieler Thiago zum FC Barcelona reißen nicht ab. Ein ehemaliger Mannschaftskollege des Spaniers würde sich über einen Wechsel freuen.

Thiago Alcántara ist in seiner vierten Saison beim FC Bayern München aus der Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti gar nicht mehr wegzudenken. 25 seiner insgesamt 31 Pflichtspieleinsätze bestritt der 25-Jährige in dieser Spielzeit über die kompletten 90 Minuten, lediglich sechs Mal musste er zuschauen. In seinen jungen Jahren hat sich Thiago bereits jetzt zu einem der besten Mittelfeldspieler Europas entwickelt. Kein Wunder, dass dies Begehrlichkeiten weckt.

Spätestens im kommenden Sommer, wenn Landsmann Xabi Alonso seine Karriere als aktiver Fußballer beendet, wird dem Ballkünstler eine noch größere Rolle beim FCB zuteil. Allerdings sorgen derzeit Spekulationen um einen möglichen Wechsel Thiagos zum FC Barcelona für Unruhe. Laut eines Beitrags des spanischen Radiosenders Cadena SER plane der Top-Klub nämlich eine Rückhol-Aktion ihres „verlorenen Sohnes“, der von 2011 bis 2013 im Profikader der Katalanen stand und zuvor die Jugendmannschaften durchlief.

Barca-Star hofft auf Rückkehr Thiagos

Dass der FC Bayern ihn jedoch ziehen lässt, ist äußerst unwahrscheinlich. Schließlich besitzt der Sohn des ehemaligen brasilianischen Fußball-Profis Mazinho bei den Roten noch einen Vertrag bis Ende Juni 2019. Doch auch der FC Barcelona bereitet sich - wie die Münchner - allmählich auf einen Generationswechsel vor. Mannschaftskapitän Andrés Iniesta ist mittlerweile 32 Jahre alt und äußerte sich laut Sport1 bei einem Sponsorentermin in Barcelona zu seiner Zukunft wie folgt: „Ich werde nicht in Barcelona bleiben, nur um zu bleiben.“

Der Welt- und Europameister könnte sich Thiago durchaus als seinen Nachfolger im zentralen Mittelfeld der „Blaugrana“ vorstellen. „Er ist ein Spieler, der hier bei Barca groß geworden ist und der auf allerhöchstem Niveau spielt“, so Iniesta. „Er ist einer der besten Mittelfeldspieler der Gegenwart. Wenn er bei Barca wäre, dann wäre das eine großartige Nachricht.“

sk