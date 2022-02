Schweinsteiger plaudert Kabinen-Interna aus aktiver Bayern-Zeit aus: „Ich habe es nicht fassen können“

Von: Andreas Knobloch

Bastian Schweinsteiger auf dem Weg in Kabine - ob dort Thomas Müller schon wieder essend saß? © imago sportfotodienst

Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller teilten jahrelang eine Kabine. Nun plaudert Schweini über die Gewohnheiten des FCB-Stars.

München - Sie haben nahezu alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt und das auch noch gemeinsam. Bei der Nationalmannschaft feierten sie 2014 in Rio de Janeiro den Weltmeister-Titel, beim FC Bayern München das Triple 2013 mit der Krönung des Champions-League-Sieges in Wembley. Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller sind bayerische Eigengewächse und immer noch Kumpels, da sind Frotzeleien gegeneinander nicht selten. Schweinsteiger, mittlerweile ARD-Experte, Müller, immer noch wirbelnd auf dem Sportplatz unterwegs, waren jeweils alleine beim FC-Bayern-Podcast zu Gast. Als Schweinsteiger gefragt wird, ob er ein paar Sätze vervollständigen kann, kann er sich einen Seitenhieb nicht verkneifen, packt aber auch aus.

Schweinsteiger und Thomas Müller: Freunde verteilen Seitenhiebe

„Wenn einem aus dem aktuellen Kader meine Kinder anvertrauen würde, dann wäre es ...“, heißt es. Bei Schweinsteiger kommt es aus der Pistole geschossen: „... auf jeden Fall nicht Thomas Müller!“. Der Schmarrn wäre wohl zu groß, der dabei rauskommen würde. Dann wird über die Kabinen-Interna gesprochen. Schweinsteiger ist kein Fan davon, so etwas auszuplaudern. Thomas Müller sagte sogar in der Amazon-Doku einst: „Ich habe immer gesagt, wenn die Kameras in die Kabine kommen, höre ich auf“. Was in der Kabine passiert, bleibt also in der Kabine? Nicht ganz, denn Schweinsteiger lässt sich zu einer Anekdote hinreißen.

Schweinsteiger kann es nicht fassen, was Müller immer vor dem Spiel so machte

Den Satz, den er vervollständigen muss, lautet: „Wenn ich ein bisher unbekanntes Interna aus der Kabine jetzt hier verraten muss, dann entscheide ich mich für ...“. Schweini betont, dass er das nicht macht, normalerweise. Doch über Thomas Müller packt er dann schon aus. „Ich habe es nicht fassen können, wie jemand so viel essen kann noch vor dem Spiel, und dann trotzdem der beste Spieler auf dem Platz sein kann. Wenn man ihn ansieht, denkt man, der ist nichts, der isst dir da im Hotel oder in der Kabine noch Sachen, das hat keiner gemacht“, so Schweinsteiger. „Seine Gene sind ein bisschen anders“, fügt Schweinsteiger an.

In dem Podcast sprach auch über seine Ehe mit Ana Ivanvovic, packte über das erste Date aus und verriet Tennis-Geheimnisse. (ank)