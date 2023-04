Mia san enttäuscht - auch an der Basis geht die Krise nicht spurlos vorbei

Von: Philipp Kessler

Gegen Manchester City schied der FC Bayern München erneut im Viertelfinale der Champions League aus. © imago/actionpictures

Zwei von drei möglichen Titeln sind bereits futsch. Gegen Manchester City machten Bayern-Fans ihrem Unmut Luft. In der Umfrage erklären sie ihre Gefühlslage.

München - Bereits während des Rückspiels gegen Manchester City haben die Fans des FC Bayern ihrem Unmut über den Status quo an der Säbener Straße auf Bannern Luft gemacht. Nach dem wohl größten Bayern-Beben der vergangenen Jahre hat die tz tiefer in die Seele des Vereins gehört und die Anhänger um die Meinung seiner Anhänger gebeten. Sind der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic wirklich der Ursprung allen Übels an der Säbener Straße? Fehlt nur ein Stürmer von Weltformat, der die vielen Chancen in Tore ummünzt? Oder ist das Problem womöglich ein komplett anderes? Das Ergebnis der großen tz-Umfrage lesen Sie hier.

Gerhard Stadler (1. Vorsitzender, Fanclub Floss 1988): Vor einem Vierteljahr haben die Presse und die Experten gesagt, wir haben den besten Kader Europas. Natürlich kann man jetzt alles in Frage stellen. Hintennach sind alle gescheiter. Ganz doof werden die Bosse auch nicht sein. Sie werden wissen, welche Spieler es nicht bringen. Sie brauchen halt vor allem einen Spieler, der Tore macht. Dieses Thema müssen sie sich mit Blick auf die Kaderplanung natürlich gefallen lassen. Aber noch mal: Die Tore müssen die Spieler schießen, nicht die Bosse oder der Trainer. Dass zur Unzeit mit Choupo-Moting der einzige Stürmer, der getroffen hat, kürzlich ausgefallen ist, ist bitter. Die Bayern haben gehofft, dass die Tore auf mehrere Schultern verteilt werden. Das hat nicht funktioniert. Gnabry, Sané, Mané, Müller - viele Spieler sind derzeit weit weg von ihrer Topform. Musiala ist von der Leichtigkeit des Vorjahres meilenweit entfernt. Davies ist illusorisch weit weg von seiner besten Zeit. Das ist alles Kopfsache, dass sie Fußball spielen können, weiß ja jeder. Es wäre jetzt wichtig, wenigstens die Meisterschaft in trockene Tücher zu bringen.

„In erster Linie braucht der FC Bayern einen Stürmer“

Bernd Hofmann (Präsident, Fanclub Nabburg/Oberpfalz): Es ist immer einfach, Kritik an der Vereinsführung auszuüben, wenn es mal nicht so läuft wie gewünscht. Das kenne ich aus eigener Erfahrung als Fanclub-Präsident. Wenn es gut läuft, bist du der Beste. Wenn nicht, kommen diejenigen raus, die sich sonst nie melden. Ich bin der Meinung, dass man Oliver Kahn, Herbert Hainer und Hasan Salihamidzic nicht das Bemühen absprechen kann, das Beste für den Verein zu wollen. Es ist auch für einen Trainer nicht einfach, so ein Starensemble bei Laune zu halten. Letztendlich muss sich mal die Mannschaft am Riemen reißen. In erster Linie braucht der FC Bayern aber einen Stürmer, der die Tore schießt. Denn ohne Tore kommst du nirgends weiter. Das ist ein generelles Problem in Deutschland, das sieht man ja auch in der Nationalmannschaft. Es wird höchste Zeit, dass wir wieder so einen Stürmer haben. Um die großen Ziele für die nächsten Jahre zu erreichen, brauchst du wieder einen Superstürmer mit Torriecher. Wir jammern natürlich auf hohem Niveau: Wir haben ja ein gutes Team. Ich brauche mir nur die geschossenen Tore in der Bundesliga anschauen. Aber ein richtiger Knaller - wie Robert Lewandowski oder auch Erling Haaland, der ein Vieh ist - wäre schon etwas. Der muss aber natürlich auch zum FC Bayern passen.

Matthias Haser (1. Vorsitzender, Fanclub Kasing): Ich denke, dass der plötzliche Trainerwechsel dem gesamten Verein nicht gut getan hat. Hier wurde „panisch“ gehandelt, obwohl das in meinen Augen gar nicht nötig war! Man hatte Mitte März nach dem Leverkusen-Spiel die Angst, in die Situation zu kommen, in der sich der Verein jetzt nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal und der Champions League befindet. Dieses überstürzte Handeln hat meiner Meinung nach den Großteil der Mannschaft so verunsichert, sodass diese komplett aus dem Tritt kam. Die Mannschaft und Julian Nagelsmann haben in der Vergangenheit öfters bewiesen, das sie große Spiele können. Ich denke, in diesem Fall müssen sich Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic hinterfragen, ob dieses Handeln Bayern-like war... In meinen Augen leider nicht. Aber aus Fehlern lernt man. Deswegen bin ich der Meinung, dass die beiden nach wie vor die Richtigen sind. Mitte März wurde Brazzo noch von allen gefeiert, dass er einen der besten Kader den Bayern jemals hatte zusammengestellt hat. Deshalb würde ich weiter auf ihn bauen. Außerdem haben die letzten Spiele einfach bewiesen, dass wir vor dem Tor zu ungefährlich sind. Choupo-Moting macht es nicht schlecht, aber ein neuer Mann im Sturm würde uns sicher nicht schaden.

Helmut Aurnhammer (1. Vorstand Red Dogs Stopfenheim): Wir haben im Rückspiel gegen Manchester City gut gespielt. Sané muss aus meiner Sicht die große Chance, die er gehabt hat, reinmachen. Aber Manchester City ist aktuell einfach die bessere Mannschaft. Der FC Bayern muss aus meiner Sicht wieder besser Fußball spielen. Hoffen wir, dass Thomas Tuchel das wieder hinkriegt. Irgendwie habe ich Julian Nagelsmann sehr gerne gehabt, er ist ein guter Trainer. Sein Aus konnte ich nicht verstehen. Wir bräuchten auch einen guten Mittelstürmer. Und ob Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic die richtigen Personen auf ihrer Position sind, weiß ich auch nicht. Die zwei sind auch nicht das Wahre, wobei mir Kahn lieber ist.

„Wir müssten ein bisschen mehr Geduld lernen“

Alexander Grundler (Mitglied, Fanclub Rollwagerl’93): Als Mensch mit Behinderung sieht man die aktuelle Lage beim FC Bayern ein bisschen anders. Wir sind es gewohnt, mit Rückschlägen umzugehen. Ein gewisser Prozentsatz unserer Mitglieder sagt, Rückschläge gehören dazu, die bringen uns weiter. Es ist zwar nicht schön, dass wir die haben, aber wir müssen einen Umgang damit finden. Mit den Spielern macht die aktuelle Lage ja auch was. Man sagt immer, dass sind Profis und Millionäre. Aber am Ende des Tages sind es nur Menschen. Ich habe keinen Fußballspieler kennengelernt, der nicht gewinnen will. Vielleicht müssten wir ein bisschen mehr Geduld lernen. Wenn es mal so blöd läuft, dann muss man auch sagen, wir haken die Saison ab, geben dem Trainer mehr Zeit und schauen, was in der nächsten Spielzeit passiert. Alles andere bringt uns unseren Zielen ja nicht näher. Sich zu ärgern und draufzuhauen, ist verschwendete Energie. Diese sollte man für den Blick nach vorne verwenden. Operative Hektik hilft nicht. Es liegt ja nicht immer zwingend an der Qualität des Kaders, da kommt die mentale Geschichte auch dazu. Nur wenn der Kopf frei ist, kann man seine beste Leistung abrufen. Die Leichtigkeit fehlt aktuell.

Siegfried Deffner (1. Vorstand, Fanclub Issigau): Da müsste einiges passieren. Meine Meinung ist, dass viele Spieler nach der WM nicht mehr dieselbe Leistung wie in der Vorrunde bringen. Kimmich, Goretzka und Musiala sind nur noch Mitläufer, vor allem Musiala ist total abgefallen. Er war unser bester Mann. Zweitens haben wir einen viel zu großen Kader. Auf der Bank sind viele unzufrieden. Wenn ein Gravenberch immer nur zehn Minuten spielt, kann ich auch einen aus der eigenen zweiten Mannschaft auf die Bank setzen. Drittens: Mit Salihamidzic passt es gar nicht. Er ist schon mit Flick nicht zurechtgekommen. Die Bayern kaufen zu viele Spieler ein. Wir brauchen weniger Leute, aber mehr Qualität. Ich denke an einen Stürmer und Innenverteidiger. Upamecano macht einfach zu viele Fehler. Bei Kahn war ich anfangs auch skeptisch, aber über ihn habe ich Gutes gehört. Vielleicht ist er einfach keine Krawallbürste wie Hoeneß und macht vieles im Hintergrund. Viertens: Unsere Startelf wird zu oft durchgewechselt. Manchester City oder Real Madrid spielen fast immer mit den gleichen Spielern. Tuchel war bei mir schon beim zweiten Spiel unten durch. Da hat er Coman und Sané auf die andere Seite gestellt, obwohl sie im Spiel davor super gespielt haben. Ich kapiere nicht, warum man eine Mannschaft, die Erfolg gehabt hat, nicht positionstechnisch gleich lässt.

„Brazzo muss seinen Schreibtisch räumen“

Thomas Hasler (1. Vorsitzender, Fanclub Ilmendorf): Zur Zeit macht es echt koan Spaß, den FC Bayern anzuschauen. Erst führen sie mit 1:0 und dann hören sie meistens das Spielen auf, was am Ende teilweise mit einen Unentschieden oder einer Niederlage bestraft wird. Ich hoffe natürlich, dass sie Meister werden, weil der BVB will es anscheinend auch nicht werden, wenn man sich ihre Ergebnisse ansieht. Im Sommer muss ein großer Umbruch beim FC Bayern her: Brazzo muss seinen Schreibtisch räumen, ein Mittelstürmer muss herm auch wenn es Choupo-Moting echt gut macht. In der Defensive sollte ein Spieler verkauft werden, der in den wichtigen Spiele für die Gegentore verantwortlich ist. Und den Nagelsmann hätte ich bis zum Sommer noch behalten, weil recht viel schlechter hätte er es auch nicht machen können.

Robert Kailer (Schriftführer 13 Höslwanger): Es muss im Umfeld endlich Ruhe einkehren. Die Kabine muss ihre eigene Blase wieder bilden können, ohne „Maulwurf“. Die Spieler sollen sich nur auf Fußball konzentrieren können. Das ist ihre Aufgabe. Alles andere hat momentan nur zweitrangige Priorität. Thomas Tuchel ist ein sehr guter, authentischer Trainer. Für die momentane schwierige Situation kann er nichts. Es fehlt den Spielern nur der Glaube an sich selbst. Wenn ein Erfolgserlebnis einem weiteren folgt, baut sich der Glaube wieder von selbst auf. Das sind alles Spitzenfußballer. Doch der Faktor Mensch und der Kopf sind entscheidend. Es muss nur der berühmte Bock umgestoßen werden. Den Spielern kann man weder im DFB-Pokalspiel gegen Freiburg als auch gegen Manchester City einen Vorwurf machen. Einsatz, Spielintelligenz, Engagement - alles war da. Nur der Knipser bzw. die Tore fehlten. Ein Transfer eines Mittelstürmers als Ziel für die neue Saison muss im Fokus stehen. Die Bosse müssen sich hinterfragen, was sie zur momentanen Situation beigetragen haben - ehrlich und authentisch. Der Begriff „Bayern-Familie“ leidet momentan. Die Herzlichkeit und die Mitnahme der Fans eines Uli Hoeneß’ und Franz Beckenbauers fehlt einfach zu Zeit. Da hoffe ich, dass ein Thomas Müller nach seiner Karriere unbedingt dem FC Bayern weiter in irgendeiner Funktion erhalten bleibt. (Philipp Kessler)