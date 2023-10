„Unbeschreibliche Ehre“: FC Bayern belohnt Senkrechtstarter Krätzig mit Profivertrag

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Der FC Bayern macht Nachwuchstalent Frans Krätzig zum Profi. Der Youngster unterschreibt bei den Münchnern einen Vierjahresvertrag.

München – Frans Krätzig hat sich für seinen starken Saisonstart belohnt. Der FC Bayern stattet sein Talent mit einem Profivertrag aus. Der 20-Jährige unterschreibt einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2027.

Frans Krätzig Geboren: 14. Januar 2003 (Alter 20 Jahre) in Nürnberg, Deutschland Aktueller Verein: FC Bayern München Position: Linksverteidiger

Frans Krätzig unterschreibt Profivertrag beim FC Bayern

Krätzig machte bereits in der Vorbereitung und insbesondere auf der Asien-Tour des FC Bayern mit einem fulminanten Treffer auf sich aufmerksam. Im DFB-Pokal bei Preußen Münster wurde er früh im Spiel für den verletzten Serge Gnabry eingewechselt und erzielte sein erstes Profitor gegen seinen Jugendfreund.

Der gebürtige Nürnberger kam vor sechs Jahren aus dem Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg zu den Junioren des deutschen Rekordmeisters und schaffte über die zweite Mannschaft den Sprung vom FC Bayern Campus zu den Profis, für die er beim 7:0 gegen den VfL Bochum Ende September sein Bundesligadebüt feiern konnte.

Frans Krätzig wird Profi beim FC Bayern. © Friso Gentsch/dpa

„Unbeschreibliche Ehre“: FC Bayern belohnt Senkrechtstarter Krätzig mit Profivertrag

„Das ist eine unbeschreibliche Ehre, ich bin sehr stolz. Der FC Bayern ist einer der besten Vereine der Welt. Ich bin allen dankbar für das Vertrauen und die Möglichkeit und werde versuchen, immer mein Bestes zu geben. Das ist jetzt nur der Startpunkt, ich muss weiter hart an mir arbeiten“, wird Krätzig in den Vereinsmedien zitiert. Für Krätzig wird sich in Zukunft nicht nur auf dem Platz einiges ändern, der Bayern-Debütant zieht zusammen mit einem Mitspieler in eine WG. Auch die FCB-Verantwortlichen sind hocherfreut.

„Wir freuen uns sehr, dass Frans Krätzig bei uns seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. Er ist ein wunderbares Beispiel, wie wir auch künftig Talente beim FC Bayern entwickeln und idealerweise in unsere Profimannschaft integrieren wollen“, sagte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen. „Aufgrund seiner konstant guten Leistungen in den vergangenen Wochen und Monaten war für uns völlig klar, dass wir ihn langfristig an den FC Bayern binden wollen.“

Wer bleibt wie lang beim FC Bayern München? Die Vertragslaufzeiten von Kane, Kimmich, Müller und Co. Fotostrecke ansehen

Bayern-Talent Frans Krätzig ist „ein Beleg, dass sich konsequente Arbeit auszahlt“

Auch der neue Sportdirektor Christoph Freund, der beim FC Bayern die Talentförderung voranbringen soll, ist voll des Lobes über Krätzig und sieht im 20-Jährigen ein Vorbild für die nächste Generation. „Wir sind sehr glücklich, dass Frans nun mindestens weitere vier Jahre bei uns bleibt. Er ist eines der ersten Talente, die 2017 am damals ganz neuen FC Bayern Campus gestartet sind – und ein Beleg, dass sich konsequente Arbeit auszahlt“, erklärte der Österreicher.

„Frans ist ein sehr spielintelligenter Junge, er hat einen starken linken Fuß, ist auf mehreren Positionen einsetzbar und einfach ein richtig guter, positiver Typ. Spieler wie er sind Vorbilder, wie man sich in jungen Jahren beim FC Bayern bis zu den Profis durchsetzen kann. Wir freuen uns auf seine nächsten Schritte bei uns.“ Und auch Trainer Thomas Tuchel ist sehr zufrieden mit dem Youngster, Krätzig nahm die Tuchel-Steilvorlage gekonnt an. (ck)