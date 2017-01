Bayern-Leihgabe Benatia kommt wohl nicht zurück 

Turin - Der marokkanische Nationalspieler Medhi Benatia wird nach Leihende wohl nicht zum FC Bayern zurückkehren. Die Münchner werden laut Medienberichten den Vertrag „auslaufen“ lassen.

Bis Sommer 2017 läuft der Leihvertrag von Medhi Benatia (29) bei Juventus Turin, dann müsste der marokkanische Innenverteidiger im Anschluss für weitere zwei Jahre zum FC Bayern zurückkehren. Dass Benatia in München nicht glücklich wurde und mit einem Verbleib in Turin liebäugelte, ist bekannt. Nun berichtet der kicker, die Bayern werden den bis 2019 laufenden Vertrag bereits im Sommer 2017 „auslaufen“ lassen. Was „auslaufen“ in diesem Zusammenhang bedeutet und ob der Vertrag möglicherweise aufgelöst werden soll, darüber schweigt sich das Fußballmagazin jedoch aus.

Verpflichtet Juve Benatia?

Auch bei Juventus ist der 29-Jährige keine Stammkraft. Bisher absolvierte er zehn Pflichtspiele, seinen bislang letzten Einsatz hatte der Innenverteidiger Anfang Dezember in der Champions League gegen Dinamo Zagreb. Dennoch kamen immer wieder Gerüchte auf, Juve wolle den Marokkaner fest verpflichten.

In die Bundesliga wechselte Benatia im Sommer 2014, der FC Bayern verpflichtete ihn für 28 Millionen Euro vom AS Rom. Beim Rekordmeister lief er bis Juli 2016 in insgesamt 38 Pflichtspielen auf.

Afrika-Cup mit Marokko

Momentan weilt Benatia mit der marokkanischen Nationalmannschaft in Gabun beim Afrika-Cup. Nach einer Niederlage im ersten Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo und einem Sieg gegen Togo steht Marokko auf dem zweiten Platz in der Gruppe C. Am Dienstag geht es nun gegen den Mitfavorit Elfenbeinküste um das Erreichen des Viertelfinales.

