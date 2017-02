Steile These: Ist Lewandowski wirklich ein „Ancelotti-Opfer“?

München - Dass beim FC Bayern nicht alles nach Wunsch läuft, ist offensichtlich. Ex-Real-Madrid-Coach Bernd Schuster meint zu wissen, wo das Hauptproblem liegt und sieht in Robert Lewandowski ein Opfer der Taktik von Ancelotti.

15 Buden in der Bundesliga, fünf Treffer in der Champions League, drei Tore im DFB-Pokal - sind das die Zahlen eines Mittelstürmers, der aufgrund der von seinem Trainer vorgegebenen Taktik keine Bälle mehr bekommt und deshalb an Torgefahr eingebüßt hat?

Das glaubt zumindest Bernd Schuster. Der frühere Europameister, Mittelfeldregisseur und Trainer von Real Madrid, derzeit ohne feste Anstellung im Profifußball, hat in einem Interview mit der Bild eine steile These aufgestellt, wonach der neue Bayern-Coach Carlo Ancelotti der Grund für die angeblichen Leiden des polnischen Angreifers sei. „Lewandowski zum Beispiel ist ein ,Ancelotti-Opfer‘. Unter Pep Guardiola wurden die Chancen für ihn perfekt rausgespielt. Jetzt muss er wahre Wunder vollbringen, um ein Tor zu schießen“, findet Schuster.

Schuster: „Müller reibt sich auf“

Auch für die Torflaute von Fanliebling Thomas Müller trägt laut Schuster der italienische Trainer die Verantwortung: „Müller ist auch ein Torjäger, aber einer, der aus der Tiefe kommt, der Räume braucht, um seine Geschwindigkeit und seinen Spielwitz einzubringen. Unter Ancelotti gibt‘s diese Laufwege kaum noch. Er reibt sich auf.“

+ Lewandowski (r.) und Müller - Opfer der Taktik von Carlo Ancelotti? © dpa

Der Rekordmeister thront zwar unangefochten an der Tabellenspitze und liegt in DFB-Pokal und Champions League auf Kurs. Dominant und glänzend sind die Siege des FC Bayern allerdings nicht mehr. Schuster sieht zwei grundlegende Probleme: „Erstens stellen sich andere Klubs langsam auf sie ein. Sie analysieren die Bayern, suchen Schwachstellen und verändern ihre Spielweise.“

Das zweite Problem sieht der „blonde Engel“ in den Köpfen der Spieler. „Sie haben die Dominanz, die ihnen Pep Guardiola drei Jahre lang gepredigt hat, so verinnerlicht, dass sie glauben, sie könnten jeden Gegner über außen und innen ausspielen. Aber das funktioniert unter Ancelotti so nicht mehr“, analysiert Schuster aus der Ferne. Der italienische Starcoach lasse die Spieler ihr eigenes Ding machen - mit folgenden Konsequenzen: „Davon profitieren Eins-gegen-Eins-Spezialisten wie Robben, Ribéry und Costa – aber als Mannschaft tun sie sich schwer, Großchancen und Torgefahr zu generieren.“

+ Costa (l.) und Robben sind laut Schuster Profiteure des Systems. © AFP

Aufgrund der aktuellen Formkrise könne der Rekordmeister froh sein, so der 57-Jährige, dass im Achtelfinale der Königsklasse nun „nur“ der FC Arsenal wartet: „Die schlagen ja derzeit auch keinen, spielen hinten ,Holland offen‘. Da ist Bayern immer noch besser. Aber im Viertelfinale müssen sie einen drauflegen. Da kommen ganz andere Kaliber.“

Trotz der Kritik sieht Schuster den Kollegen Ancelotti trotzdem als großen Trumpf im Kampf um den Henkelpott mit den großen Ohren. „Ancelotti ist ein Champions-League-Trainer, der ein Team speziell auf diesen Titel vorbereiten kann. Real Madrid hing unter ihm in der Liga auch hinterher, aber den Pott haben sie 2014 geholt“, traut der gebürtige Augsburger dem FC Bayern den Champions-League-Titel durchaus zu. Jetzt muss nur noch „Opfer“ Lewandowski häufiger treffen, gell Herr Schuster?

