FC Bayern bestätigt Abgang von U19-Talent: Wenig wechselt zu Bundesliga-Klub

Von: Moritz Bletzinger

Marcel Wenig verlässt den FC Bayern München im Sommer. © Markus Fischer/Imago

Der Abgang von Marcel Wenig ist fix. Der 17-Jährige verlässt den FC Bayern München ablösefrei. Bei seinem neuen Verein erhofft er sich wohl mehr Perspektive.

München - Der FC Bayern bestätigt: Marcel Wenig wechselt zu Eintracht Frankfurt. Eine Ablöse wird für die Hessen nicht fällig, der 17-Jährige lässt seinen Vertrag auslaufen. Den Schritt in den Herrenbereich geht er nicht in München. „Wir wünschen ihm alles Gute in Frankfurt“, verabschiedet sich Campus-Leiter Joachim Sauer in einer Vereinsmitteilung.

Mehr Perspektive? Marcel Wenig verlässt FC Bayern für Eintracht Frankfurt

Den direkten Sprung zu den Profis in die Bundesliga macht Wenig auch in Hessen nicht. Bei der Eintracht soll er Spielzeit in der zweiten Mannschaft sammeln. Die existiert am Main momentan zwar nicht, die Adler arbeiten aber fieberhaft daran, bis zur neuen Saison eine schlagkräftige Reserve zusammenzustellen. Aus Insiderkreisen heißt es, das Vorhaben habe funktioniert und die wiederbelebte U23 gehe in der Oberliga Hessen an den Start.

Beim FC Bayern hätte Wenig aller Voraussicht nach vorerst in der Regionalliga bei den FC Bayern Amateuren gespielt. Für seinen Wechsel zu Eintracht Frankfurt nimmt er einen kleinen Rückschritt in Kauf. Doch die Perspektive in Frankfurt mittelfristig eine Chance bei den Profis zu bekommen, ist sicherlich größer als bei den Münchnern. Außerdem dürfte Marcel Wenig in der frisch zusammengestellten zweiten Mannschaft der Hessen gesetzt sein. An der Säbener Straße tümmelt sich auch im Regionalligateam viel Konkurrenz für den Mittelfeldspieler.

FC Bayern: Marcel Wenig zu Eintracht Frankfurt: Fabrizio Romano hat Abgang von U19-Talent auf dem Schirm

Interessante Randnotiz zum Abgang von Marcel Wenig: Der internationale Transfer-Experte Fabrizio Romano hatte den Wechsel des Youngsters auf dem Schirm und verkündete den „Done deal“ noch kurz vor dem FC Bayern. Üblicherweise beschäftigt sich der italienische Journalist mit großen Stars aus den europäischen Top-Fünf-Ligen. Dass er den ihn auf dem Zettel hat, schon fast ein Ritterschlag für den 17-Jährigen. (moe) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.