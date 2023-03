FC Bayern bestätigt Nagelsmann-Rauswurf – Tuchel Nachfolger: Das Statement im Wortlaut

Von: Jan Knötzsch, Felix Busjaeger

Seine Zeit in München ist vorbei: Julian Nagelsmann. Der FC Bayern München hat die Trennung von seinem bisherigen Trainer bestätigt. (Archivbild) © picture alliance/dpa | Marius Becker

Der FC Bayern München trennt sich von seinem Trainer Julian Nagelsmann. Das bestätigte der Verein am Freitag, den 24.03. Das Statement im Wortlaut.

München – Mega-Knall an der Säbener Straße: Wenige Tage vor dem Bundesliga-Knaller gegen Dortmund am 1. April um 18:30 Uhr lässt der FC Bayern München die Bombe platzen und setzt Trainer Julian Nagelsmann vor die Tür. Ausschlaggebend waren offenbar die zuletzt schwankenden Leistungen des Teams. Ein Nachfolger wurde ebenfalls gefunden: Wie mehrere Medien bereits am Donnerstagabend berichteten, soll Thomas Tuchel der Nagelsmann-Nachfolger werden. Das Statement des Bundesliga-Rekordmeisters FC Bayern München zur Nagelsmann-Trennung im Wortlaut:

Statement zum Nagelsmann-Aus im Wortlaut: Das sagt der FC Bayern München

„Der FC Bayern München hat Trainer Julian Nagelsmann freigestellt. Zu dieser Entscheidung kamen der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić in Abstimmung mit dem Präsidenten Herbert Hainer. Nachfolger von Nagelsmann wird Thomas Tuchel. Tuchel erhält einen Vertrag bis zum 30.6.2025 und wird am Montag erstmals das Training leiten.

Mit Nagelsmann werden auch die Assistenztrainer Dino Toppmöller, Benjamin Glück und Xaver Zembrod freigestellt.

Oliver Kahn: „Als wir Julian Nagelsmann im Sommer 2021 für den FC Bayern verpflichtet haben, waren wir überzeugt, mit ihm langfristig zusammenzuarbeiten - und dies war auch bis zuletzt das Ziel von uns allen. Julian teilt unseren Anspruch, erfolgreichen und attraktiven Fußball zu spielen. Nun sind wir aber zu der Erkenntnis gekommen, dass sich die Qualität unseres Kaders - trotz der Deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr - zunehmend seltener gezeigt hat. Nach der WM haben wir immer weniger erfolgreich und attraktiv gespielt, die starken Leistungsschwankungen haben unsere Ziele in dieser Saison in Frage gestellt, aber auch über diese Saison hinaus. Deshalb haben wir jetzt reagiert. Persönlich und im Namen des FC Bayern möchte ich mich bei Julian und seinem Trainerteam bedanken und allen viel Glück für die Zukunft wünschen.“

Hasan Salihamidžić: „Das ist die schwierigste Entscheidung in meiner Zeit als sportlich Verantwortlicher des FC Bayern gewesen. Ich habe zu Julian vom ersten Tag an ein offenes, vertrauensvolles, freundschaftliches Verhältnis gehabt. Ich bedauere die Trennung von Julian. Aber nach gründlicher Analyse der sportlichen Entwicklung unserer Mannschaft speziell seit Januar und mit den Erfahrungswerten der Rückrunde in der Vorsaison haben wir jetzt gemeinsam entschieden, Julian freizustellen. Ich bin Julian sehr dankbar für das, was er für den FC Bayern getan hat und wünsche ihm alles Gute.“

Nagelsmann, 35, kam im Sommer 2021 zum FC Bayern und gewann in seiner ersten Saison die Deutsche Meisterschaft sowie 2021 und 2022 den nationalen Supercup.

Thomas Tuchel, 49, war zuletzt beim FC Chelsea tätig. Mit Chelsea gewann er im Mai 2021 die Champions League, anschließend den europäischen Super Cup und die Klub-WM, außerdem wurde er 2021 zum Welttrainer des Jahres gewählt. Mit Paris St. Germain holte Tuchel 2018/19 und 2019/2020 die französische Meisterschaft sowie 2020 je einmal den französischen Pokal und Liga-Pokal. Im August 2020 erreichte er mit PSG im Champions League-Turnier von Lissabon das Finale, das der FC Bayern gewann. In der Bundesliga war Tuchel von 2009 bis 2014 für den 1. FSV Mainz 05, anschließend (2015 – 2017) zwei Jahre für Borussia Dortmund tätig. Mit dem BVB wurde er 2017 deutscher Pokalsieger.“

FC Bayern feuert Nagelsmann: Thomas Tuchel soll übernehmen – Statement im Wortlaut

Seit Wochen brodelte es bereits in der Gerüchteküche – und Julian Nagelsmann wurde immer wieder schon auf der Kippe gesehen. Nachfolger Thomas Tuchel soll bereits ab Montag das Training der Bayern leiten und sich schon in München befinden. Schon seit Jahren wird der Name Tuchel meist als allererstes genannt, wenn es beim FC Bayern München Trainer-Gerüchte gibt. Thomas Tuchels größter Erfolg war der Gewinn der Champions League mit dem FC Chelsea 2021.

Dass der FC Bayern vor dem Bundesliga-Kracher gegen Dortmund den Panikknopf drückt und Cheftrainer Julian Nagelsmann vor die Tür setzt, hatten Experten bereits länger kommen sehen. Während zahlreiche Medien am Abend des 23. März bereits von seiner Entlassung berichteten, wusste Nagelsmann laut Angaben des Kicker da noch nichts von den Plänen seines Vereins. Gegen kurz nach 21 Uhr hatte der italienische Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano, dem branchenweit ein großes Insiderwissen nachgesagt wird, die Gerüchte über die Nagelsmann-Trennung verbreitet.

Nagelsmann-Aus beim FC Bayern: Nachfolgekandidat Tuchel würde im ersten Spiel auf Ex-Club treffen

Sollte Thomas Tuchel, so wie es diverse Medien bereits am Donnerstagabend spekulierten, wirklich die Nachfolge von Julian Nagelsmann als Trainer des FC Bayern München antreten, dann wäre sein erstes Spiel als Coach auf der Bank gleich ein ganz besonderes für den 49-Jährigen: Borussia Dortmund, der kommende Gegner des FC Bayern am Samstag, 1. April (Anstoß: 18:30 Uhr, in der Allianz Arena), ist ein Ex-Club von Tuchel. Der Coach saß bei den Westfalen vom 1. Juli 2015 bis zum 30. Mai 2017 als Trainer auf der Bank, ehe er später Trainer von Paris St. Germain und dem FC Chelsea wurde. Bei den Engländern musste Tuchel am 7. September 2022 gehen und ist seitdem ohne neuen Club.