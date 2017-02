Bleibt Badstuber über die Saison hinaus bei Schalke?

Gelsenkirchen - Holger Badstuber meldete sich am vergangen Samstag eindrucksvoll zurück. Der FC Schalke ist nach Informationen der Sport Bild nun daran interessiert, den Verteidiger zu behalten.

Am vergangenen Samstagnachmittag trauten einige Fußballfans ihren Augen nicht: Der so lange verletzte Holger Badstuber meldete sich ausgerechnet beim Duell gegen den FC Bayern an seiner alten Wirkungsstätte sportlich eindrucksvoll zurück. Der an Schalke 04 ausgeliehene Innenverteidiger gewann in der Defensive wichtige Zweikämpfe, ließ in einer Situation sogar zwei Spieler des FC Bayern wirkungsvoll aussteigen und ins Leere laufen.

Badstuber längerfristig bei Schalke?

Nach Informationen der Sport Bild sind die Königsblauen nun sogar an einem längerfristigen Engagement interessiert. Dem Bericht zufolge ist Badstuber auch nicht abgeneigt, angeblich fühlte er sich von den Bayern zum Wechsel gedrängt. Und: Die Bayern haben ihm scheinbar eingeräumt, die Entscheidung, ob er im Sommer wieder zurück nach München kommt, selbst treffen zu können.

Der ursprüngliche Plan sah vor, dass der Verteidiger nach Ablauf der Saison wieder zum deutschen Rekordmeister zurückkehrt. Um die Leihe überhaupt ermöglichen zu können, wurde sein Vertrag in München noch vorzeitig bis 2018 verlängert.

Badstubers Verletzungs-Liste ist lang

Seit dem 1. Dezember 2012, diesem verhängnisvollen Tag, an dem Badstubers Kreuzband ein erstes Mal riss, ist der heute 27-Jährige fast durchgehend im Krankenstand. Im Mai 2013 riss das gleiche Kreuzband erneut, im darauf folgenden Oktober wurde ihm ein neues eingesetzt. In der Saison 2013/14 konnte Badstuber kein einziges Spiel mehr absolvieren, erst am 1. Spieltag der folgenden Spielzeit spielte er wieder. Am 3. Spieltag 14/15 riss er sich eine Sehne im linken Oberschenkel, die nächste Operation folgte. Gerade als er sich wieder in die Mannschaft kämpfte, riss sein Oberschenkelmuskel - schon wieder knapp 200 Tage Pause.

Wiederauferstehung in München

Dass Badstuber überhaupt noch Fußball spielen kann, gleicht einem medizinischen Wunder. Seit etwas mehr als drei Monaten ist der Innenverteidiger nun wieder durchgängig fit, die Bayern ließen ihn seitdem einmal 28 Minuten in der Bundesliga gegen den FC Augsburg und 90 Minuten gegen den FK Rostov in der Champions League ran - zu wenig, um den so lange vermissten und für ein gutes, souveränes Spiel benötigten Spielrhythmus wiederherzustellen.

Um ihm wieder mehr Spielzeit zu gewähren, verliehen die Bayern den 27-Jährigen in der Winterpause zum FC Schalke. Und ebendort ließ Badstuber die Zweifel an seinem sportlichen Können nach den vielen Rückschlägen jetzt beim Gastspiel in München verstummen. Die Schalker meldeten den Defensivspieler im Anschluss an die Partie schnell für ihren Europa-League-Kader nach - und vielleicht spielt er da für Königsblau auch in den kommenden Jahren.

