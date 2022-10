Es brodelt - und die Konkurrenz wundert sich: Die FC-Bayern-Lage am Tag nach dem 2:2

Teilen

Oliver Kahn kann seinen Ärger nur schlecht verbergen. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

In letzter Minute den Sieg im Topspiel verschenkt: Beim FC Bayern kann da nicht eitel Sonnenschein herrschen. Ein Überblick über die Lage nach dem 2:2.

Dortmund - Oliver Kahn sackte schreiend in seinem Sitz zusammen, dann schlug er fuchsteufelswild auf die Plexiglasbande ein. Während Anthony Modeste vor der bebenden Südtribüne nach seinem Last-Minute-Ausgleich unter einer Jubeltraube verschwand, erinnerte der Vorstandschef von Bayern München in seiner Wut wieder an den fauchenden Vulkan von früher.

„Das ist eine erstaunliche Saison. Wie wir es immer wieder hinbekommen, uns um den verdienten Lohn zu bringen: Da muss ich weit zurückdenken, um mich an so eine Saison erinnern zu können“, sagte Kahn nach dem leichtfertig verschenkten Sieg beim 2:2 (1:0) bei Erzrivale Borussia Dortmund.

Schlechter stand der Rekordmeister von der Punkte-Ausbeute nach neun Spieltagen zuletzt 2010/11 unter Louis van Gaal da. Kahn hatte zwar seinen Humor schnell wiedergefunden, er schrieb bei Twitter: „Dieses Ergebnis haut einen doch vom Stuhl...“.

FC Bayern: Kahn macht klare Ansage

Doch der einstige Titan machte den Münchner Stars um die enttäuschenden Sadio Mane und Serge Gnabry sowie dem gereizten Julian Nagelsmann eine klare Ansage. „Wir müssen jetzt schnell in die Puschen kommen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Mannschaften über uns immer unentschieden spielen oder verlieren“, sagte Kahn und forderte: „Wir müssen schnell auf Platz eins.“

Nur ein Sieg aus den vergangenen sechs Bundesliga-Begegnungen, sieben teils fahrlässig verspielte Zähler - der Serienmeister war restlos bedient (die Stimmen im Überblick). „Das ist bitter“, kommentierte der kurz angebundene Präsident Herbert Hainer. Manuel Neuer vermisste „die Coolness und Abgezocktheit“ nach den Toren von Leon Goretzka (33.) und Leroy Sane (53.). Man habe „zu schludrig im Abschluss“ agiert, monierte der Kapitän. Sein Fazit: „Wir sind enttäuscht, traurig und sehr verärgert. Das waren zwei verlorene Punkte.“

Dadurch rückt auch Nagelsmann wieder in den Fokus. Entsprechend genervt stellte er sich im Anschluss. „Ich gebe jeden Tag mein Bestes. Wenn ich abends in den Spiegel schauen kann, dann ist es sehr wertvoll. Egal, was andere berichten, erzählen oder schreiben“, sagte der 35-Jährige im Aktuellen Sportstudio des ZDF. Auf die Frage, wie er mit der zu erwartenden Kritik umgehe, antwortete Nagelsmann knapp: „Wie die letzten neun Monate auch.“ Auch Uli Hoeneß äußerte sich am Sonntag - er sieht keinen Anlass für eine Trainerdiskussion.

Immerhin: Thomas Müller ist nach seiner Corona-Infektion im Mannschaftstraining des FC Bayern zurück. Nachdem der 33-Jährige wegen Krankheitssymptomen den Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund verpasst hatte, sah der Offensivspieler am Sonntag die Teamkollegen auf dem Rasen wieder.

Es brodelt beim FC Bayern - und die Konkurrenz wundert sich

Es brodelt - und die Konkurrenz ist angesichts der unbekannten Schwächen verwundert. „Wenn man gegen Bayern 0:2 hinten liegt, bekommt man normal das dritte, vierte oder fünfte Tor“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic. Doch weil die Münchner den Sack Mitte der zweiten Halbzeit nicht zugemacht haben, freute sich Terzic nach dem hitzigen Duell darüber, „dass wir ein kleines Ausrufezeichen hinter die Mentalitätsfrage setzen konnten“.

Youssoufa Moukoko (74.) und der Joker Modeste (90.+5) retteten dem weiter punktgleichen BVB nach zuletzt sieben Liga-Niederlagen in Serie gegen die Bayern einen Zähler, der sich nicht nur für Sportdirektor Sebastian Kehl „ein klein wenig euphorisch“ anfühlte.

Beim Ausgleich waren die Münchner nach der berechtigten Gelb-Roten-Karte gegen Kingsley Coman (90.) in Unterzahl - für Nagelsmann angesichts einer Szene kurz vor der Pause ein Unding. „Er tritt ihm volle Kanne ins Gesicht. Das ist nicht Gelb, das ist eine Rote Karte. Gelb ist es aber auf alle Fälle“, sagte der Bayern-Trainer nach einem Tritt des bereits verwarnten Jude Bellingham ins Gesicht von Alphonso Davies (Verdacht auf Gehirnerschütterung).

Schiedsrichter Deniz Aytekin ließ Gnade vor Recht ergehen. „Es gab den Kontakt, aber mir hat die letzte Überzeugung gefehlt, dort auf Gelb-Rot zu gehen und so ein Spiel letztendlich zu entscheiden“, sagte Aytekin bei Sky.

FC Bayern richtet Blick auf kommende Wochen

Nagelsmann wollte sich mit dieser Entscheidung nicht zu lange aufhalten. Es gebe „keine Garantie, dass wir dann gewonnen hätten“. So richteten die Münchner den Blick lieber optimistisch auf die nächsten Wochen. „Wir haben beim größten Konkurrenten um die Meisterschaft nicht verloren. Das ist kein Beinbruch“, stellte Neuer fest.

Auch der Vulkan Kahn hatte sich schnell wieder beruhigt. „Wir müssen nur eine gewisse Ergebnisstabilität reinbringen - dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen“, betonte er. Bis dahin stehen eben mal andere ganz oben. (sid)