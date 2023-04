Bayern-Boss Kahn erhöht den Druck auf Sadio Mané: „Ist er nicht gewohnt“

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Sadio Mané sucht auch neun Monate nach seinem Wechsel zum FC Bayern noch seine Form. Nun übt Boss Oliver Kahn sanften Druck auf ihn aus.

München - Vor wenigen Tagen veröffentlichte die französische Sportzeitung L‘Équipe eine Liste mit den Top-Verdienern im europäischen Fußball. Wenig überraschend führen drei Superstars von Paris Saint-Germain das Ranking an. Spitzenreiter ist Kylian Mbappé (24), der in der aktuellen Spielzeit 72 Millionen Euro kassieren soll. Hierbei handle es sich um Grundgehälter ohne Bonuszahlungen.

Sadio Mané (30) ist der einzige Star der Bundesliga, der sich in der Liste wiederfindet. Laut L‘Équipe verdiene der Star des FC Bayern 24 Mio. Euro pro Saison. Viel Geld für den Senegalesen, der im vergangenen Sommer als Königstransfer der Münchner gefeiert wurde…

Name: Sadio Mané Geburtsdatum: 10. April 1992 (30 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Linksaußen Marktwert: 45 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Bayern-Boss Kahn wünscht sich baldige Leistungsexplosion

Fakt ist: Anspruch und Realität liegen bei Mané auch neun Monate nach seinem Wechsel von Liverpool zum FC Bayern noch weit auseinander. „Sadio ist auf seine Art ein Phänomen“, sagte Oliver Kahn (53) am Sonntagabend bei Sky. „Er sucht sich beim FC Bayern immer noch selbst.“ Aus Sicht des Vorstandsvorsitzenden liege dies auch am starken Kader des Rekordmeisters.

„Auf den Außenpositionen herrscht bei uns großer Konkurrenzkampf. Das ist für ihn eine neue Situation“, sagt Kahn. Auch im Sturm-Zentrum kommt Mané, der für eine feste Ablöse von 32 Mio. Euro verpflichtet wurde, nicht an Eric Maxim Choupo-Moting (34) vorbei. „Nehmen wir das Champions-League-Finale, das er mit Liverpool gespielt hat“, führt Kahn weiter aus: „Da ist Mané über die Außen gekommen. Aber dort herrscht bei uns großer Konkurrenzkampf. Das kennt er so nicht und ist es vielleicht nicht gewohnt“.

Sucht noch seine Form: Sadio Mané. © Sven Hoppe/dpa

Trainer Tuchel hat noch Geduld mit Mané – und schwärmt von Cancelo

Die Bayern erwarten von Mané, der zum Jahreswechsel verletzt fehlte, natürlich mehr. Kahn: „Wir würden es uns wünschen, dass er explodiert.“ Auch Thomas Tuchel (49) glaubt noch an Mané. „Es steht außer Frage, dass Sadio ein absoluter Top-Spieler ist“, so der der neue Bayern-Trainer.

„Auch im Alter benötigt es immer auch Zeit, dass man sich nach einem Vereinswechsel akklimatisieren muss. Stürmer wie Sadio sind auch sensibel. Es gibt keinerlei Zweifel an seiner Qualität und was er uns bringen kann. Es geht um Vertrauen und Geduld, damit er zurück in den Flow kommen kann. Meistens hilft ein Tor. Wir sind gerade dran.“

ManCity-Leihgabe Joao Cancelo (28), der gegen Dortmund verärgert abgerauscht ist, ist ebenfalls noch nicht wirklich angekommen beim FC Bayern. „Ich liebe Joao“, schwärmte Tuchel vom portugiesischen Außenverteidiger. „Er hat absolut höchste Qualität, im linken Fuß, im rechten Fuß, im Passspiel. Seine absolute Stärke ist die Präzision bei der Flanke und beim Flugball, auch beim Abschluss. Ich bin mehr als froh, dass er hier ist. Wir werden ihn bald brauchen.“ Philipp Kessler, Manuel Bonke