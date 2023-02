Achtung, FC Bayern: Aktuelle Bundesliga-Konstellation gab es noch nie

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Der FC Bayern muss in dieser Saison um die Meisterschale zittern. Union Berlin geht selbstbewusst ins Spitzenspiel in München.

München – Zehn Mal in Folge wurde der FC Bayern in der letzten Dekade Meister. Aktuell kann man sich über fehlenden Nervenkitzel allerdings nicht beklagen. Nur dank der besseren Tordifferenz führt der FC Bayern München die Bundesliga-Tabelle nach dem 21. Spieltag noch vor Borussia Dortmund und 1. FC Union Berlin an.

FC Bayern punktgleich an der Spitze: Engstes Meisterrennen

„Wir haben uns in eine gute Position gespielt, aber wir sind noch nicht im Ziel“, sagte Dortmund-Coach Edin Terzic nach dem souveränen 4:1 (2:0) gegen Hertha BSC. Zwischenzeitlich hatten die Dortmunder neun Punkte hinter den Münchnern gelegen. „Man sieht, wie schnell es gehen kann“, sagte Kapitän Marco Reus: „Wir haben alle Lust auf Titel, deshalb spielen wir Fußball.“

Dass drei Teams punktgleich oben stehen, gab es nach Angaben von Opta seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung 1995 zu einem so späten Zeitpunkt in der Saison noch nie.



Der FC Bayern steht im Meisterkampf unter Druck. © Federico Gambarini/dpa

Aufgepasst FC Bayern: Bundesliga-Konkurrenz muckt im Meisterkampf auf

„Logisch hätten wir dieses Spiel gerne gewonnen“, sagte Union-Trainer Urs Fischer nach dem 0:0 gegen Schalke. Für das Spitzenspiel am Sonntag in München nehmen sich die Eisernen dennoch viel vor. „Wir hoffen, dass wir auch da was mitnehmen“, sagte Robin Knoche. Übrigens: Auch Freiburg – drei Punkte fehlen auf das Trio – und Pokalsieger Leipzig (4) sind noch im Rennen. (pk, bok)