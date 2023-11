Was Leroy Sané den Fans nach dem Pokal-Aus versprochen haben soll

Von: Jannek Ringen

Im DFB-Pokal musste der FC Bayern gegen Drittligist Saarbrücken die Segel streichen. Leroy Sané versprach unterdessen Besserung.

Saarbrücken – Mit einem Knall verabschiedete sich der FC Bayern am Mittwochabend aus dem DFB-Pokal. Dem Drittligist 1. FC Saarbrücken gelang zum Ende der Nachspielzeit der goldene 2:1-Siegtreffer. Damit schied der FC Bayern erneut in der 2. Runde des Pokals aus. Der Blick von Leroy Sané richtete sich währenddessen schon in Richtung Topspiel am Samstag.

Leroy Sane Geboren: 11. Januar 1996 (Alter 27 Jahre), Essen bisherige Vereine: FC Schalke 04, Manchester City, FC Bayern München Marktwert: 75 Millionen Euro (transfermarkt.de)

FC Bayern blamiert sich in Saarbrücken und scheidet im Pokal aus

Das letzte Mal, dass der DFB-Pokal an den Rekordsieger FC Bayern ging, war im Triple-Jahr 2020. Seitdem schieden die Bayern teils blamabel, wie bei Zweitligist Kiel 2020/21 oder beim deutlichen 0:5 in Gladbach aus. Am Mittwoch wiederholte sich diese Geschichte, denn der FC Bayern verlor mit 1:2 beim 1. FC Saarbrücken.

Im Saarland taten sich die Münchner lange Zeit schwer gegen einen aufopferungsvoll kämpfenden Außenseiter. Als die Kräfte der Saarbrücker immer mehr schwanden, gelang ihnen in der Nachspielzeit der goldene Treffer zur Mega-Überraschung. Nach einer schwachen Leistung musste der Rekordmeister die Heimfahrt antreten.

Leroy Sané legt den vollen Fokus auf die Partie gegen Borussia Dortmund. © IMAGO / Passion2Press

Nur sechs Spieler stellen sich den Fans – Sané gibt Versprechen

Nach dem Ausscheiden stellten sich nur sechs Spieler des FC Bayern den mitgereisten Fans, was unter anderem bei Thomas Müller zu Unverständnis führte. Dass so wenige Spieler nach dem blamablen Ausscheiden den Weg zum Auswärtsblock antraten, sorgte bei den Unterstützern für Unmut. Einer, der sich stellte, war der formstarke Leroy Sané.

Der pfeilschnelle Außenspieler, der in dieser Saison zu den besten Bayern Spielern gehört, zeigte vor den eigenen Fans Verständnis für den Unmut über die Niederlage. Wie die Bild berichtet, versprach der 27-Jährige den Fans jedoch auch, dass man in Dortmund an die Leistungsgrenze gehen würde. Zudem wisse die Mannschaft, dass es keine Ausreden mehr gibt.

FC Bayern möchte BVB im Klassiker auf Distanz halten

Am Samstagabend kommt es zum Spitzenspiel im Signal Iduna Park zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern (18.30 Uhr/Sky). In dieser Partie treffen zwei noch ungeschlagene Mannschaften in der Bundesliga aufeinander. Der FC Bayern möchte mit einem Sieg den Konkurrenten aus Dortmund auf Distanz halten.

Seit neun Bundesligaspielen sind die Münchner gegen Borussia Dortmund ungeschlagen und wollen diese Serie am Samstag ausbauen. Müller und Sané möchten dabei ihr Versprechen gegenüber den Fans halten und den Rekordmeister, den aktuell Personalprobleme plagen, zum Sieg schießen. (jari)