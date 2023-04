Einmal die 5, zwei 2er: Bayern-Noten zum knappen Sieg über Freiburg

27. Spieltag

Nach dem Desaster im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg musste der FC Bayern erneut gegen die Breisgauer in der Liga ran. Die tz-Einzelkritik.

Freiburg - Nach dem bitteren Aus im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg am vergangenen Dienstag musste der FC Bayern München auch direkt in der Liga nochmal gegen die Breisgauer ran. Der deutsche Rekordmeister ging am Ende knapp mit 1:0 als Sieger vom Platz, ganz rund lief es aber auch in diesem Spiel nicht (hier der Live-Ticker zum Nachlesen).

Yann Sommer

Musste gleich zu Beginn in Feldspieler-Manier einen Ball abfangen – machte er gut. Und war auch so zur Stelle, wenn die Gastgeber Zug zum Tor entwickelten und er eingreifen musste. Langweilig wurde ihm nicht, auszeichnen konnte er sich in der 70. Minute, als er mit einer Parade nach Schuss von Sallai das 1:1 verhinderte. Note: 2

Joao Cancelo

Zweiter Startelf-Einsatz hintereinander für den Portugiesen, diesmal aber auf der rechten und nicht – wie am Dienstag – auf der linken Abwehrseite. Zauberte in der ersten Halbzeit aber gar eher im eigenen Strafraum, als er gleich zwei Freiburger nach einer Rettungsaktion aussteigen ließ. Technisch ansehnlich. Nach vorne bemüht, aber ohne zündende Idee. Note: 4 (89. Stanisic o.B.)

+ Der FC Bayern musste nach dem Desaster im Pokal nun auch in der Liga gegen den SC Freiburg ran. © Tom Weller/dpa

Benjamin Pavard

Endlich da angekommen, wo er am liebsten ist: in der Innenverteidigung. Lag aber vor allem daran, dass Dayot Upamecano gesperrt fehlte. Blockte den ersten Ball der Freiburger ab, das machte ihn in der Gunst der Freiburger Fans nicht unbedingt beliebter. Wurde bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen, weil er im Pokal am Dienstag vor dem entscheidenden Elfmeter versucht hatte, den Punkt zu malträtieren. Hinten solide, vorne fast mit dem 1:0 nach einer verlängerten Ecke. Note: 2

Matthijs de Ligt

Abwehrchef und Dauerbrenner – und Julian Nagelsmann und auch Thomas Tuchel. Und auch im zweiten Spiel gegen Freiburg meist stark. Nicht nur im Kopfballduell, sondern auch im Stellungsspiel und als Aushilfe auf den Außen. Verlängerte erneut Kimmich-Ecken präzise auf die Offensivkräfte – und war dann auch der Erlöser der Bayern. 52. Minute, 25 Meter- ein Schuss, ein Tor, die Bayern! Bezeichnend, dass es ein Innenverteidiger machen musste. Note: 2

Alphonso Davies

Hatte im Pokalspiel eine Pause bekommen, aufgrund der Sperre von Upamecano aber war er diesmal unverzichtbar. Brachte im auf Lücken wartenden Spiel der Bayern lange wenig Schwung nach vorne. Bis zu seinen ersten Flanken dauerte es fast 45 Minuten. Auch hinten teils unachtsam, etwa vor der Szene, in der die Bayern Glück hatten, dass Doan nur den Pfosten traf (44.). Offensiv etwas mehr Lichtblicke nach dem Seitenwechsel. Note: 4

Joshua Kimmich

Musste diesmal auf seinen Nebenmann Leon Goretzka verzichten, weil der den Rotationsspielchen von Thomas Tuchel zum Opfer gefallen war. Das änderte sein eigenes Spiel aber nicht. Vor allem auffällig: Seine Ecken – zuletzt zweimal Assists – kamen erneut richtig gut. Das könnte in Manchester ein Vorteil sein. Ansonsten auch gut – aber mit Luft nach oben. Note: 3

Jamal Musiala

Nach muskulären Beschwerden zurück in der Startelf. Er soll und muss sich einspielen für den Kracher am Dienstag in seiner zweiten Heimat England. Agierte neben Kimmich, aber im offensiveren Part. Vorne mit einigen unsauberen Abspielen, leichten Ballverlusten, aber auch guten Flanken – wie bei der ersten Chance durch Gnabry – und starkem Anlaufverhalten. Das Tor von de Ligt bereitete er vor, wenngleich der Pass weit vor dem Strafraum nicht als Assist gedacht war. Note: 3 (ab 67. Goretzka o.B.)

Leroy Sané

Im letzten Bundesliga-Spiel, dem 4:2 gegen Dortmund, in fast allen Toren beteiligt, aber ohne eigenes geblieben. In Freiburg aktiv, aber nicht unbedingt präzise. Gute Doppelpass-Aktion mit Kimmich blieb ohne Ertrag, genau wie zwei schöne Konter. Sinnbildlich für die gesamte Offensive. Viel Arbeit, wenig Ertrag. Note: 3 (ab 89. Mazraoui o.B.)

Thomas Müller

Fixpunkt in Bayerns Offensive, aber schon am Dienstag unglücklich – und am Samstag auch länger auf der Suche nach der entscheidenden Lücke. Steckte den Pass zum ersten Angriff auf Mané durch, trieb an und versuchte alles. In der zweiten Halbzeit besser, aber weiter ohne Zählbares. Note: 4 (ab 77. Gravenberch o.B.)

Sadio Mané

Hatte am Dienstag versprochen, dass man auch im Trikot des FC Bayern „bald“ Mané-Leistungen wie einst in Liverpool sehen würde. Konnte das Versprechen in Freiburg nicht einlösen. Hatte das 1:0 nach Müller-Pass auf dem Fuß, generell aber lange wenig Zug zum Tor. Das mangelnde Selbstvertrauen sah man ihm in vielen Szenen an. Mehr als „nah dran“ am Tor blieb nicht, dafür aber die Bilanz: Der letzte Treffer für die Bayern gelang Mané am 29. Oktober. Note: 4

Serge Gnabry

Zuletzt vor knapp einem Monat in der Startelf, diesmal für den angeschlagenen Eric-Maxim Choupo Moting im Sturm. Hatte die erste Chance, setzte einen Kopfball aber frei daneben. Fiel in der schwachen Offensive noch ab, obwohl Tuchel ihm so starke Trainingseindrücke attestiert hatte. Muss sich am Dienstag bei ManCity enorm steigern. Note: 5

Rubriklistenbild: © Tom Weller/dpa