Bundesliga-Star schwärmt von Juves Chiesa: „Er wäre gut für Bayern“

Von: Melanie Gottschalk

Sollte Sané den FC Bayern verlassen wollen, muss Ersatz her, gehandelt wird Federico Chiesa – und Bundesliga-Star Giorgio Chiellini schwärmt.

München – Geht er oder bleibt er? Diese Frage stellt sich aktuell in Bezug auf die Personalie Leroy Sané. Seit Beginn der laufenden Saison spielt der 27-Jährige beim FC Bayern groß auf. Doch bleibt er dem deutschen Rekordmeister erhalten? Wie die Bild Anfang Oktober berichtete, will der DFB-Star im kommenden Sommer eine Entscheidung über seine Zukunft treffen.

Er hat zwei Optionen: Seinen bis 2025 laufenden Vertrag verlängern oder noch einmal ins Ausland gehen. Die Bild will wissen, dass sowohl Real Madrid als auch der FC Barcelona Interesse an Sané haben. Im Falle eines Weggangs müsste der FC Bayern adäquaten Ersatz suchen. Ein Name, der dabei immer wieder auftaucht, ist Federico Chiesa, aktuell bei Juventus Turin unter Vertrag.

Federico Chiesa Aktueller Marktwert: 45 Millionen (Quelle: Transfermarkt.de) Tore und Assists in der Saison 23/24: Vier Tore und zwei Assists in 14 Spielen

Bundesliga-Star Giorgio Chiellini macht Werbung für Federico Chiesa

Bereits in diesem Sommer hatte es Gerüchte um den italienischen Flügelspieler und den deutschen Rekordmeister gegeben, konkret wurde es aber nie. Das Interesse soll laut Calcio Mercato aber weiterhin bestehen, sollte sich Sané gegen eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern entscheiden.

Nun hat sich auch Giorgio Chiellini, der aktuell bei Union Berlin unter Vertrag steht, zu seinem Landsmann geäußert – und Werbung für seinen 26 Jahre alten Landsmann gemacht. „Chiesa ist ein Spieler, der in jeder großen Mannschaft in Europa spielen könnte, denn er könnte 10 Mal gegen dich antreten und er würde dich in 9 von 10 Fällen schlagen“, sagte er gegenüber Eurosport – und fügte an: „Er kann rechts und links spielen, sein Tempo ist unglaublich.“

Federico Chiesa wurde schon vor Wochen mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. © Claudio Grassi/imago

FC Bayern offenbar an Federico Chiesa interessiert

Zwar sei er kein Spieler, der das Team zusammenhält, „wie eine Nummer 10“, aber er sei ein Spieler, „der im Eins gegen Eins nicht zu stoppen ist.“ Das mache laut Chiellini den Unterschied. „Ja, er wäre gut für Bayern, er wäre gut für Juventus und auch für viele Mannschaften in Europa, weil diese Fähigkeiten einzigartig sind und er sehr gut darin ist“, schloss der Bundesliga-Star ab.

Ein schneller, variabler Flügelspieler mit Erfahrung wäre für den FC Bayern sicher eine gute Alternative zu Sané, sollte dieser noch einmal eine Veränderung anstreben. Aus Turin war bereits im Oktober zu vernehmen, dass man Chiesa für rund 50 Millionen Euro ziehen lassen würde. Bisher ist die Spurt aber noch nicht heiß, dafür gibt es noch zu viele Fragezeichen. (msb)