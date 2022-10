FC Bayern vor BVB-Gipfel: Goretzka mit Startelf-Garantie, Coman als Edel-Joker

Von: Manuel Bonke

Teilen

Nach acht FCB-Siegen in den vergangenen Duellen gegen Borussia Dortmund spricht einiges für einen Erfolg. Zudem sind unter anderem Kimmich und Coman wieder fit.

München - Woche der Wahrheit für den FC Bayern – auf und neben dem Platz. Bevor nächsten Samstag (15. Oktober) die mit Spannung erwartete Jahreshauptversammlung im Audi Dome stattfindet, soll die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann (35) mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr, Sky) für gute Stimmung bei den Fans sorgen. Wie das gelingen soll? Das tz-Update mit fünf Fakten zum Gipfel-Knaller.

Kingsley Coman (26) als Edeljoker: Nach überstandenem Muskelfaserriss steht Flügelstürmer Coman erstmals wieder im Kader, ist laut Nagelsmann aber noch kein Kandidat für die Startelf: „Er ist bereit, kann 30 oder 40 Minuten spielen und dem Spiel dann so eine Wendung bringen oder das Ergebnis so fortsetzen, wie wir uns das wünschen.“

FCB-Coach erwartet „kontolliertes“ Duell

Nagelsmann erwartet keinen wilden Ritt: Wenn es nach den diesjährigen Erfahrungswerten des Münchner Chefanweisers geht, rechnet er mit im Spitzenspiel nicht zwingend mit einem offenen Schlagabtausch: „Der Sieg steht über allem. Es wird sicher einen Tick kontrollierter als die letzten Duelle. Dortmund verteidigt immer wieder auch tief, mit einer guten Kompaktheit auf Konter lauernd. Sie variieren dort aber immer wieder.“

Das sagt der Experte: Sowohl für den FC Bayern als auch Dortmund gilt laut Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus: verlieren verboten! „Keiner von beiden kann sich eine Niederlage erlauben. Wer verliert, steht sofort wieder mehr unter Druck“, prophezeit der Sky-Experte.

Wer hat Abi? Die Schulbildung der Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Leon Goretzka höchstwahrscheinlich von Anfang an dabei

Startelf-Garantie für Leon Goretzka (27): Dank seiner starken Leistung beim 4:0 in der Champions League gegen Pilsen ist Mittelfeldspieler Goretzka der Startelfplatz gegen Dortmund so gut wie sicher. Das ließ sein Trainer am Freitag durchblicken: „Wenn er topfit ist, ist er ein Spieler, auf den man ungern verzichtet. Ich gehe davon aus, dass er spielen wird und seine gute Leistung gegen Pilsen fortsetzen kann.“

Ohne Thomas Müller (33), mit Joshua Kimmich (27): Die Corona-Erkrankung verlief bei Müller und Kimmich dann doch etwas unterschiedlich. Zwar konnten sich beide bereits freitesten, allerdings kommt das Spitzenspiel für den Ur-Bayern noch etwas zu früh. „Thomas hat noch ein bisschen Probleme, Erkältungssymptome. Deswegen wird er heute nicht trainieren und Samstag nicht im Kader sein“, verriet Trainer Nagelsmann am Freitag. Bei Kimmich sei hingegen „alles gut, er hat keine Symptome mehr, spürt gar nichts. Alle Werte sind top.“ Der Mittelfeldspieler nahm dementsprechend am Abschlusstraining teil. Ob es für einen Einsatz reicht, wird kurzfristig entschieden. „Es geht auch ein Stück weit um Eigenverantwortung des Spielers. Es ist ein besonderes Spiel, aber es ist auch klar, wenn du fünf Tage nicht trainiert hast, muss man schauen, was sinnvoll ist“, erklärte Nagelsmann.