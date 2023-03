FC Bayern und BVB liefern sich offenbar Transfer-Wettrennen um 15-Jährigen

Von: Marius Epp

Teilen

Wird offenbar von den Bayern und dem BVB umgarnt: Ljubo Puljic. © Imago/Djorovic/Revierfoto/Ulmer

Am Sonntag kommt es zum Spitzenduell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Doch die beiden Klubs duellieren sich nicht nur auf dem Platz.

München – Ljubo Puljic ist bereit für den nächsten Schritt. Der 15-Jährige gilt als eines der größten Verteidiger-Talente in Kroatien – seine Reise geht wohl bald in Richtung Europas Top-Ligen. Transfer-Flüsterer Gianluca di Marzio berichtet aktuell vom Interesse zahlreicher namhafter Klubs, darunter ausgerechnet die beiden Bundesliga-Rivalen FC Bayern und Borussia Dortmund.

Ljubo Puljic Geboren: 31.05.2007 (15) Verein: NK Osijek Position: Innenverteidigung

FC Bayern und BVB wohl heiß auf Kroatien-Talent Puljic

Puljic, der aktuell beim kroatischen Erstligisten NK Osijek unter Vertrag steht, wird trotz seines zarten Alters bereits als „reif und robust“ beschrieben. Vor allem Juventus Turin und der FC Barcelona sollen hinter dem Juwel her sein. Auch Bayern und der BVB haben angeblich ein Auge auf den Jungspund geworfen.

Puljic habe trotz einer „rationalen“ Spielweise „technische Fähigkeiten im Spielaufbau“. Der Jahrgang 2007 ist bei den Kroaten besonders vielversprechend: Mit Luka Vuskovic sorgt ein gleichaltriger Kollege Puljics ebenfalls für Furore. Der 16-jährige Verteidiger kommt bereits regelmäßig in der ersten kroatischen Liga für Hajduk Split zum Einsatz.

Puljic und Vuskovic: Die Zukunft des kroatischen Fußballs?

Auch an ihm soll der FC Bayern Interesse haben, wie jüngst der italienische Transfer-Experte Nicolo Schira berichtete. Er ist der Bruder des HSV-Profis Mario Vuskovic, der am Donnerstag vom DFB wegen Dopings für zwei Jahre gesperrt worden war.

Er sagte bei der Hamburger Morgenpost über seinen jüngeren Bruder: „Als ich 15 war, war ich noch nicht so weit. Er spielt schon in der U19 und ist einer der Besten – unglaublich!“ Puljic und Vuskovic wird in Kroatien zugetraut, in der Zukunft eine Ära zu prägen. Beide liefen schon für die kroatische U17 auf.

Figo, Jeremies, Ibrahimovic: 15 Fußballer, die zum Erzrivalen gewechselt sind Fotostrecke ansehen

FC Bayern gegen Borussia Dortmund: Heikle Feuertaufe für Thomas Tuchel

Ob Borussia Dortmund oder der FC Bayern bei Puljic oder auch Vuskovic ernst machen, wird sich zeigen. Ernst wird es zunächst mal am Sonntag, wenn beide Teams im Bundesliga-Kracher aufeinandertreffen. Für den neuen Bayern-Coach Thomas Tuchel kommt es zur echten Feuertaufe. Neben Puljic sollen die Bayern einen namhaften Stürmer im Visier haben. (epp)