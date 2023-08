FC Bayern in der Champions League: Auslosung, Gegner, Termine – Infos zur Gruppenphase

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern wartet auf seine Gegner in der Gruppenphase der Champions League. Wir geben einen Überblick über Auslosung, Termine und mögliche Kontrahenten.

Nyon – Der FC Bayern München erlebte keine berauschende Champions-League-Saison 2022/23. Nach einer tadellosen Gruppenphase und einem souveränen Erfolg im Achtelfinale über den französischen Top-Klub Paris Saint-Germain, war im Viertelfinale Endstation. Die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel unterlag dem späteren Titelträger Manchester City und musste alle Träume vom Finale begraben.

Champions League 2023/24 Auslosung Gruppenphase: 31. August, 18 Uhr Start der Gruppenphase: 19. und 20. September Titelverteidiger: Manchester City

Champions League: Auslosung der Gruppenphase

Die Auslosung der Gruppenphase der Champions-League-Saison 2023/24 findet am Donnerstag (31. August), um 18 Uhr, in Nyon statt. Neben dem FC Bayern München sind aus der deutschen Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin qualifiziert. Ein Aufeinandertreffen zweier Bundesligaklubs ist in der Gruppenphase aber nicht möglich.

Es wird die letzte Spielzeit sein, in der 32 Vereine an der Champions League teilnehmen, denn ab der Saison 2024/2025 sind 36 Mannschaften dabei. Das Endspiel steigt am 1. Juni 2024 im Londoner Wembley Stadion. Damit findet das Finale zum achten Mal in der englischen Hauptstadt statt. Das letzte Mal war 2013, als es zum deutschen Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund kam.

Auf wen trifft der FC Bayern in der Gruppenphase der Champions League? © Mandoga Media via www.imago-images.de

Bei der Auslosung der Gruppenphase 2023/24 wird es vier Lostöpfe mit je acht Vereinen geben. In Lostopf eins befinden sich der Titelverteidiger, der Sieger der Europa League und die Meister der sechs höchstplatzierten Nationen. Die Töpfe zwei, drei und vier werden nach der Klubkoeffizientenrangliste aufgeteilt.

Champions League: Auf wen trifft der FC Bayern München?

Der FC Bayern München befindet sich neben der SSC Neapel, dem FC Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon, dem FC Sevilla und Feyenoord Rotterdam im ersten Lostopf. Der härteste Gegner in der Gruppenphase kommt wahrscheinlich aus Lostopf zwei, in dem der Inter Mailand, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Real Madrid, Manchester United, RB Leipzig, der FC Porto und der FC Arsenal sind.

Die Lostöpfe drei und vier sind noch unvollständig, da die Play-offs zur Gruppenphase der Champions League noch nicht absolviert sind. Sicher in Lostopf drei sind bislang Schachtjor Donezk, der FC Salzburg, Roter Stern Belgrad, der AC Mailand und Lazio Rom, in Topf vier befinden sich Union Berlin und RC Lens. Sicher qualifiziert, aber noch ohne feste Zuteilung in einen Lostopf sind Real Sociedad, Newcastle United und Celtic Glasgow.

Ausgetragen wird der erste Spieltag der Gruppenphase am 19. und 20. September. Die genaue Ansetzung der einzelnen Partien gibt es erst nach der Auslosung der acht Gruppen. (smr)