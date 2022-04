Bayern-Boss Kahn geht nach CL-Aus zur Tagesordnung über: „Wir werden nicht in Tränen ausbrechen“

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Der FC Bayern ist raus: Nach dem 1:1 gegen Villarreal hat die Nagelsmann-Elf das Halbfinale in der Champions League verpasst. Kann es – getreu dem alten Kahn-Motto – einfach so weitergehen?

München - Aus und vorbei. Die Champions-League-Saison der Bayern ist beendet. Aus dem Nichts schoss Villarreal am Dienstag in der 88. Minute das entscheidende 1:1 nach einem Konter. Während die Spanier nach dem Spiel über den Einzug ins Halbfinale jubelten, standen ein paar Bayern-Spieler rund um Thomas Müller (32) auf der anderen Seite minutenlang geknickt vor den Fans der Südkurve, die die Münchner trotz Königsklassen-Aus aufmunternd feierten. Aus den Lautsprecher-Boxen der Allianz Arena dröhnte Bittersweet Symphony von The Verve und The Show Must Go On von Queen. Aber kann es – getreu dem alten Kahn-Motto – wirklich einfach so weitergehen?

FC-Bayern-Trainer Nagelsmann nach CL-Aus: Man muss „auch was sacken lassen“

Direkt nach Schlusspfiff hatte Trainer Julian Nagelsmann (34) nicht mit der Mannschaft gesprochen. Das tat er am Morgen darauf an der Säbener Straße. „Man muss in gewissen Momenten auch was sacken lassen, ein bisschen Ruhe finden“, sagte der Landsberger. „Ich finde grundsätzlich schon Worte, habe auch Erklärungen.“

Eine davon: das schwache Auftreten beim 0:1 im Hinspiel. Eine weitere: die Chancenverwertung – mit Ausnahme des Treffers von Robert Lewandowski in der 52. Minute – im Rückspiel. In der ersten Halbzeit vergab Jamal Musiala eine große Kopfball-Möglichkeit, in der zweiten Müller eine noch größere. „Das war eine hundertprozentige Chance, die man nicht so oft bekommt“, so Nagelsmann.

Oliver Kahn blickt hoffnungsvoll in die Zukunft: „Wir werden nicht in Tränen ausbrechen“

Für den Fußball-Fachmann war der Auftritt seiner Mannschaft taktisch und auch von der Intensität „eines unserer besten Spiele der letzten Monate“. Auch Vorstands-Boss Oliver Kahn nahm die Spieler in Schutz. „Es sollte eben nicht sein. Die Mannschaft hat alles reingeworfen. Verloren haben wir das Duell nicht heute. Mehr Einsatz, Wille geht kaum“, sagte die Torwart-Legende. „Wir werden aber nicht in Tränen ausbrechen, sondern im nächsten Jahr in der Champions League wieder angreifen. Wir haben die großartige Chance, zum zehnten Mal in Folge Meister zu werden. Das hat in Europa noch keiner geschafft. Wir haben neun Punkte Vorsprung vor Borussia Dortmund. Darauf werden wir uns konzentrieren und alles reinwerfen.“

Eine Aussage, die an Kahns legendäre „Mia san mia“-Marschroute zu Spielerzeiten erinnert, sein „Weiter, immer weiter!“. Nie den Kopf hängen lassen. Aber funktioniert das Übergehen zur Tagesordnung auch nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen den unangenehmen Underdog Villarreal so einfach?

Nagelsmann knallhart: „Halbfinale ist immer so das Minimalziel“

Verständlicherweise wirkte Nagelsmann mitgenommen nach dem Spiel. „Wir sind im Pokal ausgeschieden, in der Champions League. Sollten wir Meister werden, ist es das gleiche Ergebnis wie in der letzten Saison. Und das ist für Bayern München, glaube ich, nicht ausreichend“, analysierte Nagelsmann knallhart. „Halbfinale ist immer so das Minimalziel, was wir haben. Das haben wir nicht geschafft.“

Nach Champions-League-Aus: Nagelsmann wird Entscheidungen hinterfragen

Auch am Tag danach beschäftigte Nagelsmann das enttäuschende Champions-League-Aus. Nach dem Training spazierte der reflektierte Coach gedankenverloren und barfuß über den Rasen. Er wird seine Entscheidungen auch selbst hinterfragen. Und gemeinsam mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45), Präsident Herbert Hainer (67) und Kahn analysieren müssen wie und mit welcher Mannschaft der FCB künftig wieder länger auf allen drei Hochzeiten – Bundesliga, DFB Pokal und Champions League – mittanzen kann, um das große Ziel zu erreichen: den Einzug ins Champions-League-Finale 2025 in der Allianz Arena.