Schiri-Premiere beim FC Bayern in der Champions League: Erinnerungen an WM 2022

Von: Melanie Gottschalk

2022 schied das DFB-Team nach der WM-Vorrunde aus. Schiedsrichterin damals: Stephanie Frappart. In der Champions League kommt es für die Bayern-Stars zum Wiedersehen.

München – Beim Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen den FC Kopenhagen wird es am Mittwochabend (29. November, live bei DAZN) zu einem Novum für die Münchner kommen. Denn erstmals wird eine Frau die Partie leiten. Stephanie Frappart ist für einige Spieler des FC Bayern keine Unbekannte, es könnten schlechte Erinnerungen wachwerden. Denn die 39 Jahre alte Französin stand als Unparteiische auf dem Platz, als das DFB-Team bei der WM 2022 in Katar bitter in der Vorrunde ausschied.

Frappart als Schiedsrichterin bei Champions-League-Spiel des FC Bayern

Schon vor einem Jahr schrieb Frappart mit ihrem Einsatz bei der WM 2022 im Spiel zwischen Deutschland und Costa Rica Geschichte, denn sie war die erste Frau, die jemals eine Partie bei einem Männer-Turnier leitete. Ihr Einsatz beim 287. Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen den FC Kopenhagen ist insgesamt der Dritte ihrer Karriere in der Königsklasse der Männer und der erste in der laufenden Saison.

In der vergangenen Spielzeit sorgte sie beim 5:1 von Real Madrid gegen Celtic Glasgow mit insgesamt drei Elfmeter-Pfiffen für Aufsehen.

Bei der WM 2022 leitete Schiedsrichterin Stephanie Frappart die letzte Partie des DFB-Teams, denn nach der Vorrunde war Schluss für die Deutschen. © Frank Hoermann/imago

Frappart ist es gewohnt, Geschichte zu schreiben

Das Gute für den FC Bayern und besonders die Nationalspieler rund um Manuel Neuer, Leon Goretzka und Thomas Müller: die Münchner haben sich bereits nach dem vierten Spieltag für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert, ein Ausscheiden nach der Gruppenphase ist also – anders als bei der WM 2022 – nicht mehr möglich.

Trotzdem könnten die schlechten Erinnerungen an das vergeigte Turnier wieder wach werden.

Frappart, die Frau der ersten Male im Männer-Fußball:

Leitung eines Spiels bei einer Männer-WM 2022

Leitung eines WM-Qualifikations-Spiels 2021

Leitung eines Champions-League-Spiels 2020

Leitung eines UEFA Nations-League-Spiels 2020

Leitung des UEFA-Supercups 2019

Die 39 Jahre alte Frappart ist es gewohnt, Geschichte zu schreiben. Vor der WM 2022 leitete sie 2019 als erste Frau ein bedeutendes internationales Pflichtspiel, den UEFA Supercup zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool. 2020 wurde sie erstmals für die Champions League von der UEFA eingesetzt. Und ganz neu ist Schiedsrichterin Frappart darüber hinaus auch für den FC Bayern nicht: In der Vergangenheit leitete sie zwei Europapokalspiele der Bayern-Fußballerinnen. (msb/dpa)