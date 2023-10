Vor CL-Duell: Anzeige in Kopenhagen sagt Blitzstart des FC Bayern voraus

Von: Stefan Schmid

Ein kurioses Bild macht die Runde. Schon vor dem CL-Duell gegen den FC Bayern zeigt die Anzeige im Kopenhagener Stadion eine bittere Klatsche für die Gastgeber.

Kopenhagen – Das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Kopenhagen und dem FC Bayern hat noch nicht begonnen, da zeigt die Anzeige im Stadion der Dänen schon eine deutliche Führung für die Gäste. Bereits am Nachmittag steht damit ein wahrer Blitzstart des FC Bayern zu Buche, den so wohl alle, die es mit den Roten halten, unterschreiben würden.

FC Kopenhagen Gegründet: 1992 Erfolge: 15-mal Meister, 9-mal Pokalsieger, 2-mal Royal-League-Sieger

Lupenreiner Kane-Hattrick von Sané-Tor unterbrochen

Was da im Netz die Runde macht, ist durchaus kurios. Zu sehen ist die Anzeigetafel im Kopenhagener Stadion Parken, die schon Stunden vor dem eigentlichen Anpfiff ein Ergebnis anzeigt. Und das sehr deutlich zugunsten des FC Bayern. Laut der digitalen Tafel führen die Gäste bereits mit 4:0 durch drei Tore von Harry Kane und eines weiteren Treffers von Leroy Sané.

Beinahe hätte der imaginäre Kane dabei einen lupenreinen Hattrick, also drei Tore ohne Unterbrechung anderer Tore oder der Pause, erzielt. Doch den beiden angezeigten ersten Treffern des Engländers aus Minute drei und sieben legte Sané, zumindest der auf der Anzeige, sein erstes Tor in der achten Spielminute nach. Das dritte Kane-Tor, via Elfmeter, sei dann erst in der zwölften Spielminute gefallen.

Ein Anzeigen-Test im Kopenhagener Parken-Stadion zeigt schon vor dem Anpfiff eine deutliche Bayern-Führung an. © Screenshot: @Copa90/X und Sven Simon /IMAGO

Kopenhagener Stadion-Mitarbeiter zweifeln am eigenen Team

Die Inbetriebnahme und das Testen der Anzeigen im Stadion vor Spielen ist selbstverständlich nichts Außergewöhnliches. Dafür aber wohl das zum Test herangezogene Ergebnis. Eigentlich sollte man meinen, dass die Mitarbeiter im Kopenhagener Stadion es mit dem Heimteam halten und deswegen auf diverse schlechte Omen verzichten. So aber nicht in der dänischen Hauptstadt.

Ob die Kopenhagener Stadion-Mitarbeiter nun umgekehrt für ein gutes Omen der Münchner gesorgt haben, können Zuschauer im Live-Stream oder im TV ab 21 Uhr verfolgen. Möglicherweise führen die Bayern um 21.12 Uhr ja bereits mit vier Toren Vorsprung … (sch)