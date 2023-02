FC Bayern und Choupo-Moting erzielen „grundsätzliche Einigung“ – doch zwei Streitthemen bleiben

Von: Christoph Klaucke

Eric Maxim Choupo-Moting steht beim FC Bayern vor einer Verlängerung. Zum Knackpunkt könnten das Gehalt und die Vertragsdauer werden.

München - Kommt ein neuer Stürmer oder nicht? Die Rufe nach einer echten Nummer neun beim FC Bayern wollen seit dem Verkauf von Robert Lewandowski nicht verstummen. Nach dem Abschied des Polen hatte wohl jeder mit einem Ersatz-Transfer gerechnet. Doch die Bayern überraschten alle und setzten auf Back-up Eric Maxim Choupo-Moting. Und so könnte es auch im kommenden Sommer laufen, denn der Kameruner steht vor einer Vertragsverlängerung.

Eric Maxim Choupo-Moting Geboren: 23. März 1989 (Alter 33 Jahre), Bezirk Altona, Hamburg Position: Mittelstürmer Vertrag bis: 30.06.2023 Statistik beim FC Bayern: 31 Tore (10 Vorlagen) in 80 Spielen (Stand: 17. Februar)

Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern unter Nagelsmann gesetzt

Choupo-Moting genießt das Vertrauen von Trainer Julian Nagelsmann. In der Champions Leauge in Paris bekam der 33-Jährige einmal mehr den Vorzug vor dem früheren Allesspieler Thomas Müller. Und Choupo-Moting überzeugte mit einem entschlossenen Auftritt gegen seinen Ex-Klub, auch wenn ihm ein Tor verwehrt blieb, als PSG-Keeper Donnarumma einen Ball ans Aluminium lenkte.

Die Bayern-Bosse dürften ebenfalls zufrieden gewesen sein. CEO Oliver Kahn und sein Sportvorstand Hasan Salihamidzic schauen Choupo-Moting derzeit genau auf die Füße, sie wollen wissen, ob der gebürtige Hamburger auch die ganz großen Spiele kann. Aktuell verhandeln beide Parteien über eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags.

Der FC Bayern und Eric Maxim Choupo-Moting verhandeln über eine Vertragsverlängerung. © Sven Hoppe/dpa

FC Bayern und Choupo-Moting erzielen „grundsätzliche Einigung“: Streitthema Gehalt und Vertragsdauer

Salihamidzic und Choupo-Motings Berater Roger Wittmann betonten zuletzt immer wieder die guten Gespräche miteinander. „Ich glaube, dass wir jetzt in den letzten Zügen sind”, erklärte Wittmann Anfang Februar. Der FC Bayern und Choupo-Moting sind sich sogar „grundsätzlich einig“, den auslaufenden Vertrag zu verlängern, berichtet nun die Sport Bild.

Allerdings hakt es noch in zwei ganz entscheidenden Punkten. Streitthema in den Verhandlungen sind das Gehalt und die Vertragsdauer. Demnach soll Choupo-Moting auf eine Verlängerung um zwei Jahre bestehen, die Bayern bieten einen Kontrakt bis 2024.

FC Bayern: Choupo-Moting fordert wohl saftige Gehaltserhöhung

Zudem will Choupo-Moting, der in dieser Saison schon auf 13 Pflichtspieltore kommt, von seiner Leistungsexplosion auch finanziell profitieren und fordert eine Gehaltserhöhung. Dem Kameruner schwebt dem Bericht zufolge ein Salär im zweistelligen Millionen-Bereich vor - das wäre rund dreimal so viel wie aktuell. Choupo-Moting soll derzeit geschätzte 3,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Den Bayern ist der Wert von Choupo-Moting, der in der Mannschaft extrem anerkannt und beliebt ist, durchaus bewusst. Mit dem 33-Jährigen und dem 17-jährigen Mega-Talent Mathys Tel sähe sich der Verein auf der Stürmer-Position ausreichend aufgestellt, heißt es weiter. Der Vorteil: Die Verantwortlichen könnten dem Transfer-Poker mit Bayern-Ziel Nummer eins Harry Kane entspannt entgegensehen.

Choupo-Moting: Vertragsverlängerung beim FC Bayern oder Wechsel?

Entspannt bleiben kann derweil auch Choupo-Moting. Sollte eine Vertragsverlängerung mit dem FC Bayern tatsächlich noch scheitern, dürfte es an Angeboten für den dann ablösefreien Stürmer nicht mangeln. Nicht so gelassen blieb Choupo-Moting bei einem ungewollten TV-Auftritt seines Sohnes. (ck)