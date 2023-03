Kuh bei Choupo-Moting wohl vom Eis! Stürmer erwartet dicke Gehaltserhöhung

Von: Marius Epp

Bayern-Knipser Eric Maxim Choupo-Moting wird seinen Vertrag beim FC Bayern einem Medienbericht zufolge verlängern. Die Parteien sollen sich einig sein.

München – Eric Maxim Choupo-Moting (33) hat sich mit dem FC Bayern wohl auf ein neues Arbeitspapier geeinigt. Nach Informationen des TV-Senders Sky wird der Stürmer dem Rekordmeister bis 2024 erhalten bleiben.

Eric Maxim Choupo-Moting Geboren: 23. März 1989 (Alter 33 Jahre), Altona, Hamburg Verein: FC Bayern München Vertrag bis: Sommer 2023 Marktwert: 6 Millionen Euro

Choupo-Moting vor Verlängerung beim FC Bayern

Eine Option auf eine Verlängerung bis 2025 gebe es demnach aber nicht. Der gebürtige Hamburger steht bei den Bayern seit Oktober 2020 unter Vertrag und erzielte in dieser Bundesliga-Saison in 16 Spielen neun Tore für die Münchner.

Der FC Bayern gibt Spielern jenseits der 30 in der Regel nur noch Einjahresverträge. Choupo-Moting war im Oktober 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain zu den Münchnern gekommen. Im Sommer läuft sein Vertrag aus. In den vergangenen Spielzeiten war er Backup für Weltklasse-Stürmer Robert Lewandowski gewesen. Seit dessen Weggang im Sommer zum FC Barcelona erledigt der Nationalspieler Kameruns den Torauftrag zuverlässig.

Half dem FC Bayern aus der Sturm-Patsche: Eric Maxim Choupo-Moting. © IMAGO/Mladen Lackovic

FC Bayern einigt sich wohl mit Choupo-Moting – samt dicker Gehaltserhöhung

Die Verhandlungen über einen neuen Vertrag zogen sich in die Länge – nun ist die Kuh aller Voraussicht nach vom Eis. Eine offizielle Bestätigung gab es am Mittwochabend noch nicht. Wie Sky und Bild übereinstimmend berichten, darf sich Choupo-Moting auf eine deutliche Gehaltserhöhung freuen.

Demnach soll der Stürmer in Zukunft fast doppelt so viel verdienen: Statt fünf Millionen werden es angeblich zehn, Teile davon allerdings leistungsbezogen. Offenbar war es Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der sich in den letzten Wochen intensiv für seine Vertragsverlängerung einsetzte.

Choupo-Moting bleibt wohl beim FC Bayern: Fingerzeig Richtung Transfersommer?

Die bevorstehende Verlängerung kann auch ein Fingerzeig in Richtung Transfersommer werden: Momentan sieht es nicht danach aus, dass ein neuer Top-Stürmer an die Säbener Straße wechselt. Die Bayern-Bosse äußern sich zu dem Thema auch relativ zurückhaltend. Jetzt muss Choupo-Moting nur noch beweisen, dass er die „Lewy-Konstanz“ hat. Dann braucht es auch keinen Harry Kane. (epp/dpa)