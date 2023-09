Bringt der neue Sportdirektor Freund einen alten Vertrauten mit nach München?

Von: Jannek Ringen

Wenige Tage ist Christoph Freund beim FC Bayern im Amt. Ein alter Bekannter könnte ihn zum deutschen Rekordmeister folgen.

München – Anfang September hat Christoph Freund die Transfergeschicke des FC Bayern übernommen. Damit löst er die Taskforce um Karl-Heinz Rummenigge ab, welche sich in diesem Sommer um die Transfers gekümmert hatte. Mit ihm soll sich beim Rekordmeister einiges ändern, denn es müssen einige Fehler aus der Vergangenheit korrigiert werden. Dabei soll ein alter Bekannter helfen.

Christoph Freund Geboren: 2. Juli 1977 (Alter 46 Jahre), Leogang, Österreich bisherige Stationen: RB Salzburg, FC Bayern München Position: Sportdirektor

Christoph Freund: Viel Arbeit beim FC Bayern vor sich

Wie der Kicker berichtet, hat Freund in seinen ersten zwei Wochen beim FC Bayern einen guten Eindruck hinterlassen. Sowohl an der Säbener Straße als auch am Campus sollen ihn die Menschen zu schätzen wissen. In der vergangenen Woche hat er sich der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters vorgestellt und soll dabei sowohl menschlich als auch inhaltlich überzeugt haben.

Vor dem neuen Sportdirektor des FC Bayern liegt viel Arbeit. Die Jugendakademie der Bayern soll in Gang gebracht werden, damit es wieder mehr Talente schaffen, das Trikot des deutschen Meisters in der Bundesliga zu tragen. Außerdem muss im Kader der ersten Mannschaft etwas getan werden, da nicht alle Baustellen im vergangenen Transferfenster geschlossen werden konnten, wie beispielsweise die Sechserposition.

Denkt Christoph Freund über eine Verpflichtung von Christopher Vivell nach? © IMAGO / Lackovic; IMAGO / motivio

Marco Neppe in der Kritik beim FC Bayern

Für die Wintertransfers ist Freund der Hauptverantwortliche. Zuvor wurden die Geschicke des Rekordmeisters von einer Taskforce geleitet, der auch Marco Neppe, seines Zeichens technischer Direktor beim FC Bayern, angehörte. Der ehemalige Scout wurde von Hasan Salihamidzic in diese Stelle befördert und war mitverantwortlich für die Transfers der vergangenen Jahre.

Deshalb ist auch der 37-Jährige zunehmend in die Kritik geraten. Er galt als Initiator für viele Transfers und soll die Nachwuchsarbeit am Campus vernachlässigt haben. Auch wird ihm laut dem Kicker nachgesagt, dass er häufig „Themen liegen“ lasse und vertrauliche Inhalte bei ihm nicht wirklich sicher sind. Deshalb wurde er zum Ende des Transferfensters kaum noch in die Aktivitäten der Bayern eingespannt.

Arbeiten Freund und Christopher Vivell erneut zusammen?

Mit Richard Kitzbichler hat Freund bereits einen Bekannten aus seiner Vergangenheit mitgebracht, der sich um die Jugendakademie des FC Bayern kümmern soll. Ein weiterer Name eines alten Weggefährten des 46-Jährigen kursiert in den Kreisen der Münchner immer wieder. Christopher Vivell dürfte aufgrund seiner Arbeit in Leipzig einigen Fußball-Fans ein Name sein.

Die beiden kennen sich aus der gemeinsamen Zeit in Österreich, ehe es Vivell weiter nach Leipzig zog. Nach Stationen in Hoffenheim, Salzburg und Leipzig zog es ihn als technischer Direktor zum FC Chelsea. Mitte Juli endete sein halbjähriges Intermezzo bei den Blues, wodurch er wieder auf das Radar des FC Bayern kam. Menschlich und sportlich schätzen sich Freund und Vivell immens. (jari)