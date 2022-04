Julians Visionen: FC-Bayern-Coach Nagelsmann über die Zukunft des Fußballs - „gibt noch Entwicklungspotenzial“

tz-Serie Mia san Mia

+ © IMAGO/Ulrich Wagner FC-Bayern-Coach Julian Nagelsmann erzählt im tz-Interview, was er sich für die Zukunft des Rekordmeisters erhofft. © IMAGO/Ulrich Wagner

Was wünscht sich ein Bayern-Coach für die Zukunft des Fußballs? Julian Nagelsmann verrät im tz-Interview seine Hoffnungen und Visionen für den FC Bayern.

München - Die Fußballwelt im Umbruch. In England und Europas Süden verändern Oligarchen und Schuldenbarone mit Milliardeninvestitionen die Spielregeln. In Europas Spitzenfußball gibt es nur noch eine Konstante, die sich von diesem Geschäftsgebaren distanziert – und trotzdem herausragende Erfolge feiert: den FC Bayern. In der tz-Serie Mia san mia – wie der FC Bayern Tradition & Zukunft verbindet zeichnen wir nach, wie die Bayern auch in Zukunft bestehen. Mit den Fußball-Profis, den Basketballern oder als Eigentümer der Allianz Arena. Dieses Mal: Julian Nagelsmann. Der Bayern-Trainer spricht zum Abschluss der Serie über seine Visionen im Fußball. Das Thema Handlungsschnelligkeit werde aus seiner Sicht immer wichtiger. Er wünscht sich variable Spieler, die trotzdem eine absolute Stärke haben – und Spezialisten im Trainerteam.

FC-Bayern-Coach Julian Nagelsmann hat konkrete Pläne für die Zukunft des Fußballs

Julian Nagelsmann (34) ist ein Visionär. Der Cheftrainer des FC Bayern hat seinen Lebensweg skizziert. Er weiß genau, was er machen und wohin er will. Auch über die Zukunft des Fußballs macht sich der Landsberger konkrete Gedanken – auch wenn das ein Stück weit hypothetisch vorherzusagen sei, wie er im Gespräch mit der tz betont.

„Ich glaube, dass es im kognitiven Bereich noch Entwicklungspotenzial gibt“, so Nagelsmann: „In der Wahrnehmung von Passräumen, in der Vororientierung von Spielsituationen, in der Erkennung von Räumen, grundsätzlich beim Thema Handlungsschnelligkeit. Daran kann man noch arbeiten.“



FC Bayern: So modern trainieren die Talente des Rekordmeisters

Eine Möglichkeit, wie dies beim deutschen Rekordmeister umgesetzt wird: das so genannte Skills.Lab am Bayern-Campus. Seit Dezember 2020 trainieren täglich Talente von der U 16 bis zu den Amateuren sowie die Profis der Frauen in diesem Simulator, der einem sechseckigen Ministadion gleicht. Das Skills.Lab soll die fußballspezifischen Leistungsparameter eines Spielers auf technisch-kognitiver Basis erfassen und bewerten. Programme mit bis zu vier Spielern gleichzeitig auf dem 320 Quadratmeter großen Kunstrasen sind möglich. Diese müssen Spielsituationen und Aufgaben lösen, die durch fünf Hochleistungsbeamer auf Projektionsleinwände geworfen werden. Eine Ergänzung zum normalen Training.

Julian Nagelsmann legt mehr Wert auf Variabilität und Handlungsschnelligkeit

Auf die Handlungsschnelligkeit Wert zu legen sei laut Nagelsmann deshalb so wichtig, weil der Fußball in den letzten Jahren variabler geworden sei und diese Entwicklung auch anhalten werde. „Also, dass Mannschaften nicht in einer Grundordnung anfangen und in dieser auch bleiben, sondern dass häufigere Anpassungen auch während des Spiels vorgenommen werden“, sagt der Fußball-Fachmann. „Diese Variabilität setzt eine hohe Handlungsschnelligkeit voraus.“



FC Bayern: Dieser Spielertyp wird in Zukunft gefragt sein

Welcher Spielertyp wird in Zukunft gefragt sein? Polyvalente Profis, die auf mehreren Positionen eingesetzt werden können? Oder doch Spezialisten? Eine pauschale Aussage darauf gebe es aus Nagelsmanns Sicht nicht. Das hänge immer mit dem Budget des jeweiligen Klubs und der Idee des Fußballlehrers zusammen. „Je variabler ein Trainer spielen möchte, desto polyvalenter müssen die Spieler sein. Je klarer ein Trainer an seiner Formation festhält, desto spezialisierter können die Spieler sein“, meint Nagelsmann und stellt klar: „Ich bin ein großer Freund davon, möglichst variable Spieler zu haben, die aber trotzdem eine absolute Stärke haben. Am liebsten sollen sie herausragend auf einer Position sein, aber auch in der Lage sein, andere Positionen oder taktische Vorgaben gut umzusetzen.“



Bayern-Trainer Nagelsmann findet: Es braucht mehr Spezialisten im Trainerteam

Apropos Spezialisten: Der Staff eines Coaches besteht mittlerweile aus mehreren Experten. Bei der deutschen Nationalmannschaft setzt Hansi Flick (57) beispielsweise mit Mads Buttgereit (36) auf einen Standard-Trainer. Beim DFB nahm WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose (43) eine Zeit lang die Rolle des Stürmertrainers ein. Auch Nagelsmann ist dafür, dass im Trainerteam mehr Spezialisten eingebaut werden.

„Das individuelle Training ist gerade in Phasen von sehr vielen Spielen wichtig, wo du keine ganz hohe Belastung fährst, aber viel individuell arbeiten kannst und möchtest“, betont der Trainer. „In diese Arbeit kann man unheimlich viel Zeit investieren, auf und neben dem Platz, auch für die vorbereitende Videoanalyse, deshalb braucht man da Man-Power.“



Julian Nagelsmann über Schiedsrichter bei Trainingsspielen: „Geniale Idee“

Als Beispiel nennt er die Arbeit mit einem großen Stab von qualifizierten Trainern in der National Football League (NFL). Auch in der englischen Premier League wird visionär gearbeitet. Zuletzt wurde von ManUnited-Trainer Ralf Rangnick (63) eine Debatte angestoßen: Schiedsrichter sollen künftig Trainingsspiele leiten, um die Spieler/Schiedsrichter-Beziehung zu verbessern. Gleichzeitig könnte es dazu beitragen, dass die Profis mehr Verständnis für die Arbeit der Referees haben. Nagelsmann: „Das ist eine geniale Idee, die ich total begrüße. Die würde ich gerne auch hier bei uns sehen.“