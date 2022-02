FC Bayern: Coman von Mitspieler tief beeindruckt - „Er ist so gut!“

Von: Marco Blanco-Ucles

Kingsley Coman verlängerte seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2027. © Matthias Koch/Imago

Kingsley Coman verlängerte seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2027. Jetzt verrät er die Beweggründe und warum er im Nachhinein froh ist, die WM 2018 verpasst zu haben.

München - Es war eine der größten Baustellen der Bosse des FC Bayern: Die Vertragsverlängerung mit Flügelspieler Kingsley Coman. Mitte Januar folgte dann die frohe Kunde für alle Fans des Rekordmeisters: Coman unterschrieb bei den Münchnern einen langfristigen Vertrag bis 2027. Der französische Nationalspieler läuft bereits seit 2015 für die Bayern auf. Bei Comans Teamkollege Serge Gnabry hingegen liegen die Vertragsverhandlungen derzeit auf Eis.

In einem Interview mit Sport1 verriet Coman jetzt, welche Gründe ihn zur Vertragsverlängerung bewegt haben, welcher Mitspieler ihn am meisten beeindruckt und warum sich die verpasste Weltmeisterschaft 2018 im Nachhinein als Glücksfall entpuppte.

Coman lobt Verhalten des FC Bayern nach seiner Herz-OP

Neben den guten Gesprächen mit den Münchner Verantwortlichen sowie Trainer Julian Nagelsmann überzeugte den 25-Jährigen besonders das Verhalten des Vereins nach seiner Herzoperation zu Beginn der Saison. „Wenn du so viel Hilfe bekommst wie ich, gerade nach meiner Herz-OP zu Beginn der Saison, willst du natürlich auch etwas zurückgeben. Du willst kämpfen und alles tun für die Personen, die dich unterstützen“, betont Coman. Zudem habe sich Nagelsmann mehrfach für seine Verlängerung starkgemacht, pflegt ein enges Verhältnis zu seinem Außenstürmer. „Er hat mir auch mal bei WhatsApp geschrieben. Er ist ein Trainer, der viel mit seinen Spielern im Austausch ist, nicht nur mit mir. Ich mag ihn und auch seine Denkweise von Fußball.“

Er (Joshua Kimmich; Anm. d. Red.) ist so gut! Er ist sehr intelligent und zuverlässig.

Im Trikot des FC Bayern traf Coman in den vergangenen sechseinhalb Jahren auf zahlreiche Superstars. Doch welcher von ihnen beeindruckte den Franzosen am meisten? „Müsste ich aus der aktuellen Mannschaft einen herausheben, dann Jo Kimmich. Er ist so gut! Er kann im Mittelfeld und als Rechtsverteidiger spielen. Er ist sehr intelligent und zuverlässig.“ Früher habe ihm besonders sein französischer Landsmann Franck Ribéry imponiert. „Franck ist eine Legende und ein Spieler, an dem ich mich definitiv orientiere.“ Coman jedoch möchte seine eigene Geschichte bei den Bayern schreiben: „Ich will hart arbeiten, um an sein Level und an seine Erfolge heranzukommen. Ich will auch eine Legende beim FC Bayern werden.“

An seinem Legendenstatus hat Coman bereits fleißig gebastelt, als er den FC Bayern 2020 mit seinem Kopfballtreffer gegen Paris zum Champions-League-Titel köpfte. Satt ist der Franzose deshalb jedoch noch lange nicht: „Das war nur ein Spiel – klar, ein schönes Spiel mit einem besonderen und wichtigen Tor, aber da geht noch mehr! Mehr Tore, mehr Vorlagen, mehr Titel.“

Kingsley Coman lernt während verpasster WM 2018 seine heutige Frau kennen

Meister in Frankreich, Meister in Italien, Meister in Deutschland sowie Champions-League-Sieger mit den Bayern - im Klubfußball hat Coman so ziemlich alles erreicht, was er zu erreichen gibt. Mit der Nationalmannschaft jedoch fehlt ihm noch der ganz große Erfolg. Als Frankreich 2018 in Russland Weltmeister wurde, fehlte Coman verletzt. Was auf den ersten Blick nach Pech für den Flügelflitzer aussieht, entpuppte sich im Nachhinein als persönlicher Glücksfall, verrät Coman: „Ich habe während des Turniers meine heutige Frau kennengelernt. Das wäre wahrscheinlich nicht passiert, hätte ich die WM gespielt. Und jetzt sind wir verheiratet und haben Kinder zusammen!“ Dennoch bleibe ein Titel mit der Équipe Tricolore ein großes Ziel in den kommenden Jahren. (mbu)