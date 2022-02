FC Bayern: Comeback von Goretzka noch ungewiss

Leon Goretzka (l.) und Leroy Sané: Knieprobleme? Davon können beide Bayern-Stars ein Liedchen singen. © Sven Simon / Imago

Trainer Julian Nagelsmann kann beim FC Bayern München keinen Termin für ein Comeback von Leon Goretzka benennen.

München - Trainer Julian Nagelsmann kann beim FC Bayern München keinen Termin für ein Comeback von Leon Goretzka benennen. «Bei Leon gibt es keinen Zeitplan», sagte Nagelsmann am Donnerstag zu dem 26 Jahre alten Mittelfeldspieler, der auch nach der zweiwöchigen Bundesliga-Pause am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Topspiel gegen RB Leipzig wegen Knieproblemen fehlen wird. Auch Außenverteidiger Alphonso Davies fällt weiterhin aus. Der Kanadier muss wegen einer leichten Herzmuskelentzündung komplett pausieren und wird dem Tabellenführer der Fußball-Bundesliga noch einige Wochen fehlen.

Goretzka habe zuletzt wieder einen Rückschritt erlitten. Er spüre im Kniegelenk «ein Gefühl von Unwohlsein», wie es Nagelsmann ausdrückte: «Es kann sein, dass er extrem kurzfristig zurückkommt in zwei Wochen. Es kann aber auch sein, dass es Ewigkeiten dauert.» In der Winterpause stand zeitweise auch die Überlegung einer Operation am linken Knie im Raume. Goretzka kam für die Bayern zuletzt Anfang Dezember beim 3:2 im Spitzenspiel bei Borussia Dormund zum Einsatz.

Gegen Leipzig kann Nagelsmann dafür mit Lucas Hernández planen. Der Abwehrspieler hatte am Mittwoch «einen kleinen Schlag» beim Training abbekommen: «Das war nichts Dramatisches.» Am Donnerstag trainierte der Franzose wieder. Nagelsmann freut sich auf das Duell mit Leipzig: «Klar, es ist immer spannend, gegen seinen Ex-Club zu spielen.»

Es kommt auch zum Duell mit RB-Trainer Domenico Tedesco, mit dem er zu gemeinsamen Hoffenheimer Zeiten den Fußballlehrer-Lehrgang absolviert hatte. Teilweise bildeten sie eine Fahrgemeinschaft. «Wir kennen uns gut. Ich freue mich, ihn wiederzusehen», sagte Nagelsmann. (dpa)