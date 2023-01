Bayern-Neuzugang Blind spielt mit Defibrillator in der Brust: „Kann alles, was ein normaler Mensch kann“

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Der FC Bayern München hat Daley Blind verpflichtet. Der Niederländer spielt wegen Herzrhythmusstörungen mit einem Defibrillator.

München - Hasan Salihamidzic (46) ist kein Fan von Winter-Transfers. 2023 ist der Sportvorstand des FC Bayern allerdings zum Handeln gezwungen. Einerseits aufgrund des Unterschenkelbruchs von Torwart Manuel Neuer (36), andererseits wegen des Kreuzbandrisses von Verteidiger Lucas Hernández (26).

Während sich medial in den vergangenen Wochen alles auf einen neuen Keeper konzentrierte, hat Salihamidzic still und heimlich Daley Blind (32) aus dem Hut gezaubert. Am Donnerstagmorgen überraschte der Bayern-Boss nicht nur mit neuer Kurzhaar-Frisur, sondern auch mit der Verpflichtung des ablösefreien niederländischen Nationalspielers. „Er hat große internationale Erfahrung und Führungsqualitäten. Ich bin sicher, dass er uns helfen wird“, sagte Brazzo.

FC Bayern: Blind kann als Verteidiger oder im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden

Der auf der linken Seite beheimatete Defensivspieler hat vorerst einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Im Sommer soll neu verhandelt werden. Blind ist bei Bayern als Ersatz für Hernández eingeplant. Durch die Verpflichtung hat Trainer Julian Nagelsmann (35) auch eine defensivere Alternative zu Linksverteidiger Alphonso Davies (22). Blind kann zudem im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. „Uns steht nun der wichtigste Teil der Saison bevor, in dem es um die Titel geht – und ein Verein wie der FC Bayern kann jede Trophäe gewinnen. Der Hunger nach Titeln hier im Klub war ausschlaggebend für meine Entscheidung“, erklärte Blind.

Am Donnerstag absolvierte der Niederländer, der seit 2019 nach einer Herzrhythmusstörung einen Defibrillator wie Dänemark-Star Christian Eriksen (30/Manchester United) in der Brust trägt, den Medizincheck in München. Am Freitag flog er mit seinen neuen Teamkollegen bereits ins Trainingslager nach Doha.



Daley Blind. © MAURICE VAN STEEN/AFP

FC Bayern: Blind soll sich mit Ajax-Trainer Schreuder überworfen haben

Blinds Vertrag bei Ajax Amsterdam war kurz nach Weihnachten aufgelöst worden. Der Sohn des früheren Nationaltrainers Danny Blind (61) verabschiedete sich mit kritischen Worten von seinem Jugendverein. „So hatte ich mir mein Ende bei Ajax nicht vorgestellt, aber aufgrund von Umständen ist es so gelaufen“, schrieb der Linksverteidiger damals. Blind soll sich mit Trainer Alfred Schreuder (50) überworfen haben.



Der Defensiv-Spezialist war nach vier Jahren bei Manchester United im Sommer 2018 wieder zu Ajax zurückgekehrt. Für die Niederlande bestritt er 99 Länderspiele. Bei der WM 2022 in Katar stand Blind bis zum Aus im Viertelfinale gegen den späteren Weltmeister Argentinien in allen fünf Partien in der Startelf.



Blind: „Ich fühle mich sehr fit und kann alles, was ein normaler Mensch kann“

Blind gilt als meinungsstarker Profi und Führungspersönlichkeit. Zu seinen Stärken zählt das Passspiel. Bei Ajax wurde ihm von einigen Fans mangelnde Schnelligkeit vorgeworfen. Diese macht er in der Defensivarbeit durch vo­rausschauendes Handeln wieder wett. Der Defibrillator bereitet ihm mittlerweile keine Probleme. „Du stehst damit auf, gehst zur Arbeit, nimmst deine Medizin. Du denkst während eines Sprints darüber nach, du trägst ihn eigentlich immer bei dir. Erst nach einem Jahr ging ich in ein Spiel, ohne darüber nachzudenken“, sagte Blind in seiner Dokumentation Never Again Standing Still. Er betonte vor Kurzem: „Ich fühle mich sehr fit und kann alles, was ein normaler Mensch kann.“



Vor jeder Partie spielt Blind Candy Crush auf seinem Handy. Es entspannt ihn. Wahrscheinlich auch am 20. Januar, wenn für den Neu-Bayern das erste Spiel des Jahres mit seinem neuen Klub in Leipzig ansteht. (Philipp Kessler, Manuel Bonke)