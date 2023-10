Fans kritisieren Fokus auf emotionalen Peretz während Schweigeminute vor Bayern-Spiel

Von: Stefan Schmid

Während der Schweigeminute vor dem Spiel wird Daniel Peretz von einer Kamera in den Fokus genommen. Für dieses Vorgehen hagelt es Kritik von den Fans.

Mainz – Vor dem Anpfiff der Partie der Bayern beim FSV Mainz 05 wird eine Schweigeminute für die Opfer des Nahost-Konflikts abgehalten. Der israelische Ersatztorhüter Daniel Peretz reagiert auf der Bank des FC Bayern besonders emotional und wird dabei von den TV-Kameras in den Fokus genommen. Dies stößt einigen Zuschauern an den Geräten übel auf.

Daniel Peretz Geboren: 10. Juli 2000 (Alter: 23 Jahre), Tel Aviv, Israel Position: Torhüter Vorherige Stationen: Maccabi Tel Aviv, Beitar Tel Aviv

Bayerns Peretz ist während Schweigeminute den Tränen nahe

Zum ersten Mal seit dem Ausbruch des Nahost-Konflikts durch die terroristischen Anschläge der Hamas in Israel bestreitet der FC Bayern wieder ein Pflichtspiel. Und damit ist auch der israelische Nationaltorhüter Daniel Peretz wieder in seiner Funktion als FCB-Ersatzkeeper aktiv. Während der kurz vor dem Anpfiff abgehaltenen Schweigeminute galt die Aufmerksamkeit der Kameras ihn.

So war Peretz in der Sky-Übertragung in einer Einzeleinstellung zu sehen, wie dieser mit den Tränen rang. Der Torhüter hatte sichtlich damit zu kämpfen, seinen Emotionen nicht freien Lauf zu lassen. Schon kurz nach den ersten Anschlägen meldete sich Peretz mit einem Statement zu Wort und machte damit klar, wie nahe ihm der Angriff auf sein Heimatland geht.

Daniel Peretz vor dem Spiel gegen Freiburg Anfang Oktober beim Aufwärmen in der Allianz Arena. © IMAGO/Mladen Lackovic

Fans schimpfen wegen Peretz-Bildern über „herzlosen Regisseur“

Über die Vorgehensweise, Peretz extra länger ins Bild zu nehmen, hagelte es Kritik in Richtung Sky. Einige Zuschauer machten ihren Unmut darüber auf der Plattform X Luft. Ein User bewertete seine Beobachtung, dass Sky „die Kamera während der Schweigeminute völlig voyeuristisch auf Peretz“ hielt, als „unangenehm“. Andere empfanden die Einstellung als „bodenlos“ oder „total unpassend“.

„Welcher herzlose Regisseur muss jetzt die ganze Zeit auf Daniel Peretz filmen?“, formulierte ein weiterer X-User seinen Ärger über die verantwortliche Person hinter den Bildern. Während der mit sich kämpfende Peretz überlange gezeigt wurde, gingen die mit den Opfern solidarischen Banner in den Fanblocks in der Übertragung beinahe unter. Diese waren nur sehr kurz zu sehen.

Unlängst meldete sich auch Peretz‘ Partnerin zum Nahost-Konflikt zu Wort. Die Freundin des israelischen Torwarts der Bayern teilte in einer Video-Botschaft emotionale Eindrücke. (sch)