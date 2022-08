Es geht auch ohne Lewy, hinten klemmt‘s immer noch: Fünf Erkenntnisse zum FCB-Sieg gegen Leipzig

Von: Philipp Kessler

Sadio Mané jubelt nach seinem Treffer gegen Leipzig. © Stefan Matzke/sampics

Nach einer überragenden ersten Hälfte zeigten sich beim FC Bayern im Supercup gegen Leipzig unvermutet Schwachstellen, die für Coach Nagelsmann und sein Team noch eine Menge Arbeit bedeuten.

Leipzig - Die Bayern gewinnen den Supercup mit 5:3 in Leipzig, anschließend feierten die Stars im Leipziger Club-Restaurant Zihno den Titel. „Man startet immer lieber mit einem Sieg – auch für die Atmosphäre“, freute sich Vorstands-Boss Oliver Kahn. Der sportliche Auftritt? Lange Zeit superstark, dann super-wackelig. Die tz nennt die Erkenntnisse des ersten Pflichtspiels der Saison.

FC Bayern: Es geht auch ohne Lewandowski

Es geht auch ohne Robert Lewandowski: Auf mehrere Schultern wollen die Münchner die Tore des zum FC Barcelona abgewanderten Stürmers verteilen. Gegen RB gelang dies bestens. Jamal Musiala (14.), Sadio Mané (31.), Benjamin Pavard (45.), Serge Gnabry (66.) und Leroy Sané (90.+8) trafen! „Man hat gesehen, wie viele Möglichkeiten wir nach vorne hatten. Wie viel unterschiedliche Formationen wir hatten, wie überraschend wir sein können“, sagte Kahn. Daher brauche es aktuell keinen neuen Mittelstürmer. „Es gibt keine Diskussion“, stellte Kahn am Samstag klar. „Das war stark. Aber es ist ja so, dass wir auch noch Optionen in der aktuellen Mannschaft haben – Zirkzee ist da, Choupo-­Moting ist da, dann der junge Mathys Tel, der unglaublich gut trainiert im Moment.“ Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagt: „Der Transfermarkt geht bis zum 31. August. Aber normalerweise haben wir unsere Planungen da abgeschlossen.“

FC Bayern: Ist die Defensive noch immer zu wackelig?

Die dauerhafte Kompaktheit fehlt noch: Nach einer nahezu einwandfreien Leistung in der ersten Halbzeit machten die Bayern das Spiel am Ende noch spannend. „In der zweiten Halbzeit hatten wir mit dem Ball auch alles im Griff, aber gegen den Ball waren wir nicht mehr ganz so konsequent – gerade im Pressing, da sind wir nicht mehr ganz so hoch angelaufen“, erklärte Joshua Kimmich. „Da haben wir etwas die Kompaktheit verloren.“ Durch Treffer von Halstenberg (60.), Nkunku (77., Elfmeter) und Olmo (89.) kam Leipzig bis auf ein Tor ran. Ist die Defensive noch immer zu wackelig? „Die Mannschaft ist noch im Vorbereitungsmodus. Da wird hart gearbeitet, da ist es auch normal, dass sich am Ende mal Konzentrationsfehler einschleichen“, betonte Kahn. Trotzdem: Der Auftritt macht Mut für den Liga-Start am Freitag in Frankfurt.

Matthijs de Ligt dirigiert: Der neue Abwehr-Boss stand noch nicht in der Startelf, wurde aber in der 78. Minute eingewechselt – und dirigierte sofort.

FC Bayern: Salihamidzic und Nagelsmann loben Sané

Leroy Sané brennt endlich: Immer wieder wird dem Offensiv-Star eine lasche Körperhaltung vorgeworfen. Nach seiner Einwechslung in der 78. Minute war davon nichts zu sehen. Als er in der 87. Minute Gelb sah, explodierte er förmlich. Sein 5:3 in der Nachspielzeit war atemberaubend. „Genau so sieht sein Spiel gut aus, wenn er so emotional und entschlossen ist“, freute sich Salihamidzic. Auch Nagelsmann lobte: „Er hat es in den vergangenen anderthalb Wochen viel besser gemacht. Ein toller Mensch und ein überragender Fußballer.“

Auf Marcel Sabitzer ist Verlass: Der Österreicher gilt als Verkaufskandidat. Nach guter Vorbereitung und der Knie-OP von Goretzka rückte er gegen seinen Ex-Klub in die Startelf – und überzeugte. ­„In der letzten Saison liefen ein paar Sachen unglücklich für ihn. Jetzt merkt man, dass er hungrig ist, dass er im Training eigentlich immer einer der Besten ist“, so Mittelfeld-Kollege Kimmich. „Er ist ein intelligenter Spieler, torgefährlich und hat einen guten Torschuss.“ Zum Stand bei Wunsch-Mittelfeldspieler Konrad Laimer von Leipzig äußerte sich Salihamidzic so: „Ich spreche nicht über Spieler, die bei anderen Vereinen unter Vertrag sind.“ Philipp Kessler