Nkunku-Coach machte auch Upamecano fit - FCB-Ass vertraut dem gleichen Experten wie Leipzig-Star

Von: Philipp Kessler

Dayot Upamecano ist eine der Überraschungen in dieser Saison beim FC Bayern. Der Abwehrmann profitiert vom selben Fitness-Coach wie Leipzigs Nkunku.

München – Wer hätte das gedacht? In seiner Premieren-Saison beim FC Bayern war Dayot Upamecano (23) nicht unumstritten. In dieser Spielzeit präsentiert sich der Ex-Leipziger, der 2021 für eine Ablöse von 42,5 Millionen Euro nach München wechselte, an der Seite von Lucas Hernández in der Innenverteidigung hingegen richtig abgeklärt. Eines der Geheimnisse seiner Leistungsexplosion: seine Fitness.

FC Bayern: Upamecano lüftet sein Topfit-Geheimnis – Training mit Nkunku-Coach

„Ich habe im Urlaub viel mit einem Athletik-Trainer gearbeitet. Ich fühle mich besser als letzte Saison“, verrät der Franzose. In der Vorbereitung auf die Saisonvorbereitung trainierte Upamecano regelmäßig mit dem Personalcoach und Physiotherapeuten Jérôme Andral (41).



Der Franzose war bis Sommer 2019 bei Paris Saint-Germain angestellt. Mittlerweile betreibt er sein eigenes Unternehmen PRP Team. In seinen Einheiten legt er Wert auf koordinative Übungen, die unter anderem die Explosivität und Reaktionsgeschwindigkeit verbessern. Auch die Rumpfmuskulatur wird bei seinem Training gestärkt. Mit Leipzig-Star und Ex-Upamecano-Mitspieler Christopher Nkunku (24) arbeitet Andral schon seit Längerem zusammen. Nun trägt auch das Extra-Training mit dem Bayern-Profi Früchte. Das gefällt auch Trainer Julian Nagelsmann (35).

Bayern-Abwehrass Dayot Upamecano und Leipzigs Christopher Nkunku waren früher Teamkollegen und haben denselben Fitness-Coach. © motivio/Imago

Bayern-Trainer Nagelsmann lobt Upamecanos Fitnesszustand nach Urlaub

„Ein großes Plus bei ihm ist, dass er sehr viel fitter ist. Er kam sehr viel fitter aus dem Urlaub zurück“, lobte der Coach zuletzt. „Wenn wir hier die Läufe machen, ist ihm das letztes Jahr manchmal noch schwerer gefallen. So wirkte es. Dieses Jahr ist das alles recht spielerisch ohne großen Probleme. Er ist extrem fit und sehr weit. Er muss keinen Gedanken daran verschwenden, ob er den Sprint zu 100 Prozent anziehen kann oder nicht. Er hat keine körperlichen Beschwerden, was auch mit seinem Fitness-Level zu tun hat.“



Mit Bezug auf die guten Leistungen von Upa und Lucas Hernández zum Saisonstart sagte Nagelsmann: „Beide sind sehr konzentriert, machen einfach keine leichten Fehler aktuell. Auch mit Ball haben sie einen Tick mehr Geduld gewonnen, gerade Upa. Er versucht nicht mehr, jeden ersten Ball nach vorne zu spielen. Er hat auch eine gute Passqualität. Vielleicht sogar besser, als es letzte Saison der Fall war.“

FC Bayern: Upamecano von de-Ligt-Transfer angestachelt

Im Sommer verpflichtete der FC Bayern Innenverteidiger Matthijs de Ligt (23) für eine feste Ablöse von 67 Millionen Euro von Juventus Turin. Anstatt sich einschüchtern zu lassen, stachelte Upamecano die neue Mega-Konkurrenz zu Top-Leistungen an. „Wir haben viel Konkurrenz, aber das ist besser für uns. Ich will einfach spielen und weitermachen“, stellt der Franzose klar. Tritt er weiter so souverän auf, wird es auch für de Ligt nicht leicht, an Upamecano vorbeizukommen. Philipp Kessler