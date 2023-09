De Ligt beim Startelf-Comeback verletzt: Bayern-Star verpasst wohl Wiesn-Besuch

Von: Christoph Klaucke

Matthijs de Ligt musste gegen Bochum zur Pause ausgewechselt werden. Der Verteidiger fällt mit einer Knieverletzung aus und verpasste wohl den Wiesn-Besuch des FC Bayern.

München – Der FC Bayern stimmte sich am Samstag mit einem 7:0-Kantersieg gegen den VfL Bochum auf den Wiesn-Besuch ein. Die Laune war bei allen Beteiligten dementsprechend prächtig. Matthijs de Ligt erlebte trotz eines eigenen Treffers hingegen einen bitteren Abend. Der Abwehrspieler stand erstmals in dieser Bundesliga-Saison in der FCB-Startelf, musste zur Pause jedoch verletzt ausgewechselt werden. Deswegen verpasste der Niederländer wohl auch den Ausflug aufs Oktoberfest.

Matthijs de Ligt Geboren: 12. August 1999 (Alter 24 Jahre), Leiderdorp, Niederlande Partnerin: Annekee Molenaar Verein: FC Bayern Position: Innenverteidiger

Matthijs de Ligt beim Startelf-Comeback verletzt ausgewechselt

De Ligt wurde in der ersten Halbzeit vom Bochumer Anthony Losilla im eigenen Strafraum gefoult, als er eine Situation klären konnte. Im Anschluss ging der 24-Jährige jedoch mit Schmerzen zu Boden und hielt sich sofort das Knie.

Der Abwehrhüne biss auf die Zähne und spielte noch bis zum Ende der ersten Hälfte weiter. Dann ging es jedoch nicht mehr. Zur Pause wurde de Ligt für Dayot Upamecano ausgewechselt. Trainer Thomas Tuchel erklärte die Verletzung nach der Partie auf der Pressekonferenz.

Bayern-Verteidiger Matthijs de Ligt musste gegen Bochum verletzt ausgewechselt werden. © Frank Hoermann/Imago

Bayerns de Ligt fällt im DFB-Pokal gegen Preußen Münster mit Knieverletzung aus

„Weiß ich noch nicht, er ist in der Röhre, macht ein MRT. Er hat einen Schlag aufs Knie bekommen und wird untersucht“, sagte Tuchel über de Ligt. Am Sonntag gab die medizinische Abteilung des FC Bayern dann Entwarnung.

Der Mitteilung zufolge müsse de Ligt nach einem Schlag aufs Knie lediglich ein paar Tage pausieren. Das DFB-Pokalspiel am Dienstag wird der Innenverteidiger also definitiv verpassen. Konkretere Angaben über die Art der Verletzung machten die Bayern nicht.

Rückschlag für de Ligt im Duell mit Upamecano

Bitter für de Ligt: Der vor einem Jahr als neuer Abwehrchef verpflichtete Niederländer durfte erstmals in dieser Saison in der Bundesliga von Beginn an auflaufen. Einzig im Supercup gegen Leipzig stand er in der Startelf. Tuchel gab bislang dem Duo Minjae Kim und Dayot Upamecano den Vorzug.

Die Chance gegen Bochum wollte de Ligt eigentlich nutzen, um Werbung in eigener Sache zu machen. In der 29. Minute erzielte er einen herrlichen Kopfballtreffer. Die Verletzung mit der verbundenen Auswechslung und Ausfallzeit bedeutet nun den nächsten Rückschlag auf dem Weg zurück in die Stammformation.

Der Schlag aufs Knie hatte wohl noch weitere Konsequenzen. De Ligt und seine Freundin Annekee Molenaar wurden beim Wiesn-Besuch des FC Bayern zunächst nicht gesichtet. Offenbar war für den Rekonvaleszenten Schonung angesagt. In Feierlaune dürfte de Ligt aufgrund der schmerzhaften Verletzung ohnehin nicht gewesen sein. (ck)