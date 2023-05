Nach Bayern-Blamage: Ungemütliches Treffen wartet auf Kahn und Salihamidzic

Von: Mark Stoffers

Stürmische Zeiten für Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic? Nach der FCB-Pleite gegen Leipzig könnte bei einer titellosen Saison ihre Zukunft auf dem Spiel stehen.

München - Diese Aussage könnte für Oliver Kahn nach der Niederlage vom FC Bayern gegen RB Leipzig noch ein Nachspiel haben. „Wir haben unsere Ziele als gefährdet angesehen“, begründete der Verantwortliche des Rekordmeisters damals die umstrittene Entlassung von Julian Nagelsmann.

Nach dem Ausscheiden gegen Manchester City in der Champions League, dem Aus gegen den SC Freiburg im DFB-Pokal und dem Rückschlag im Rennen um die Meisterschaft bahnen sich turbulente Tage für den ehemaligen Weltklasse-Torwart an. Doch auch Hasan Salihamidzic dürfte von unangenehmen Fragen nicht verschont bleiben, falls der FC Bayern am Ende der Saison anstatt des erhofften Triples ganz ohne Titel dasteht.

Nach Debakel im Meister-Rennen: Kahn und Brazzo stehen vor unangenehmen Wochen

Für den DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der die Tuchel-Truppe nach der Pleite zerlegte, steht nach dem Debakel des FC Bayern gegen RB Leipzig jetzt schon fest, dass Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit einer ungemütlichen Saisonanalyse rechnen müssen. „Ich glaube schon, dass es ein Gespräch wird, wo beide sehr kritisch gesehen werden. Ob jetzt einer, zwei oder gar keiner, kann ich nicht entscheiden. Ich stecke nicht in den Köpfen der Entscheidungsträger drin“, sagte Matthäus nach dem 1:3 der Münchner gegen RB Leipzig in seiner Rolle als Sky-Experte.

„Es ist ganz sicher kein angenehmer Tag, dort vorzutanzen und alles auf den Tisch zu legen, jeden Stein umzudrehen. Da kann einiges unter dem Stein gefunden werden, das nicht für Oliver oder Hasan spricht“, so Matthäus nach der desolaten Leistung des FC Bayern weiter.

Titellose Saison für den FC Bayern: Matthäus über Kahns und Brazzos Zukunft beim Rekordmeister

Auf die Frage, ob sich die beiden Verantwortlichen Sorgen über die Zukunft beim FC Bayern machen müssten, fügte Matthäus hinzu: „Wenn ich an dem Job hänge, dann auf jeden Fall. Ich glaube, dass Hasan und Oliver an dem Job hängen.“ Am 30. Mai, nach dem letzten Bundesliga-Spieltag, tagt der Aufsichtsrat des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Sollte Borussia Dortmund seine beiden Spiele gewinnen, wäre ein titelloses Jahr für den FC Bayern München perfekt.

Salihamidzic betonte indes, dass alle Entscheidungen „in bestem Wissen und Gewissen für den FC Bayern“ zusammen getroffen worden seien. „Ich mache meinen Job 24/7 und versuche immer das Beste. Wenn man sieht, was wir für eine Mannschaft vor der Saison hatten und die Mannschaft vielleicht keinen Titel gewinnt, ist es auch verwunderlich für mich.“

Brazzo über eine titellose Saison des FC Bayern: „Tuchel leistet gute Arbeit“

Die Entscheidung, sich von Julian Nagelsmann zu trennen, sei aber nötig gewesen. „Wir haben es uns längere Zeit angeschaut und waren der Meinung, dass es sein muss“, sagte der langjährige Bayern-Profi über den Abgang von Nagelsmann und die Verpflichtung von Tuchel, der aufgrund der FCB-Teamleistung nach der Pleite gegen Leipzig stinksauer war.

Unter dem Strich könne man vielleicht sagen, dass es nichts gebracht habe, aber Thomas Tuchel leiste gute Arbeit. „Thomas Tuchel braucht mit der Mannschaft die Vorbereitung, dann wird alles besser laufen“, so Brazzo sicher. Doch da könnten Kahn und Salihamidzic dann das Geschehen vielleicht nur von Tribüne aus mitverfolgen können – als Privatpersonen. (Mit Material der dpa)