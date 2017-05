Nächste Rate fällig? Neue Details zur Megaablöse für Sanches

München - Renato Sanches und der FC Bayern wurden in der laufenden Saison noch nicht so richtig warm miteinander. Nun ist offenbar bekannt geworden, wie sich die bis zu 80 Millionen Euro hohe Ablöse zusammensetzt.

Den 10. Mai 2016 dürften die meisten FCB-Fans so schnell nicht vergessen. Zunächst gab der Klub an jenem Tag die Verpflichtung von Renato Sanches bekannt, nur wenig später folgte die Bestätigung des Hummels-Transfers aus Dortmund.

Für den jungen Portugiesen, das war damals bereits bekannt, war der FC Bayern bereit, ein finanzielles Risiko wie nie zuvor einzugehen. Einen Sockelbetrag von 35 Millionen Euro hatte der deutsche Rekordmeister an Benfica Lissabon überwiesen. 35 Millionen für ein 18-Jähriges Talent? Das ließ schon damals einige Fans zusammenzucken. Erst recht als bekannt wurde: Das ist noch nicht alles.

Sind bereits nach dem 32. Spieltag weitere fünf Millionen Euro fällig?

Wie Sanches' abgebender Verein Benfica Lissabon mitteilte, könnte sich die tatsächliche Transfersumme noch einmal um 45 auf dann insgesamt 80 Millionen Euro erhöhen. Dies käme auf bestimmte Ziele, die Sanches erreichen müsse, an. Über die genauen Transfermodalitäten hatten die beiden Klubs allerdings Stillschweigen vereinbart.

Laut der portugiesischen Zeitung Record sind diese aber nun bekannt. So könnte es passieren, dass der FC Bayern bereits am Samstag nach der Partie gegen den SV Darmstadt zu einer weiteren Zahlung an den portugiesischen Verein verpflichtet ist. Dann nämlich könnte Renato Sanches auf seinen 25. Pflichtspiel-Einsatz der Saison kommen - dafür würde Benfica offenbar fünf Millionen Euro erhalten.

Spielzeit-Klausel für gesamte Vertragsdauer - plus Weltelf-Klausel

Doch damit nicht genug. Diese Spielzeit-Klausel gilt laut dem portugiesischen Blatt auch für die kommenden vier Spielzeiten, also für die gesamte Vertragslaufzeit von Sanches. Damit könnten innerhalb des fünfjährigen Vertrags insgesamt 25 Millionen Euro zusätzlich fällig werden.

Sollte der portugiesische Youngster während des laufenden Kontrakts bis 2021 auch noch in die Weltelf oder sogar in die Endauswahl der drei besten Spieler um den Ballon d‘Or gewählt werden, so würden 20 weitere Millionen fällig. Zusammenfassend: 35 Millionen Euro Sockelbetrag, plus bis zu 25 Millionen Euro Einsatzboni, plus mögliche 20 Millionen Euro „Weltelf-Bonus“.

Sanches könnte nach Saison 2017/18 teuerster Bundesliga-Transfer sein

Allein mit der möglichen nächsten Bonuszahlung von fünf Millionen Euro würde Renato Sanches‘ Ablöse auf insgesamt 40 Millionen Euro klettern. Damit wäre der Portugiese gemeinsam mit Javi Martinez auf Rang zwei der teuersten Neuzugänge der Bundesligahistorie (transfermarkt.de). Auf Rang eins rangiert dort derzeit noch Julian Draxler, der in der Saison 2015/16 für 43 Millionen Euro vom FC Schalke zum VfL Wolfsburg gewechselt war.

Diesen könnte Sanches dann bereits nach der Saison 2017/18 bei entsprechenden Einsatzzeiten überholen. Diese muss sich der Youngster aber weiter hart erarbeiten - bei den bisherigen Einsätzen im Bayern-Trikot wusste der mittlerweile 19-Jährige leider nur selten zu überzeugen.

