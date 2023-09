Bayern-Bankdrücker darf spielen: 567-Tage-Serie endlich durchbrochen

Von: Andre Oechsner

Der FC Bayern gastierte in der 1. Runde des DFB-Pokal bei Preußen Münster. Dabei kam sogar Bouna Sarr zum Einsatz.

Münster – Der FC Bayern ist personell stark angeschlagen in das Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Preußen Münster gegangen. Mitte der zweiten Hälfte kam mit Bouna Sarr einer der Spieler in die Partie, die in dieser Saison noch kein einziges Mal auf dem Platz standen.

Bouna Sarr Geburtsdatum: 31. Januar 1992 (Alter 31 Jahre), Lyon Verein: FC Bayern Position: Rechter Verteidiger Marktwert: 2 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern bringt Bouna Sarr im DFB-Pokalspiel in Münster

Als in der 63. Spielminute die Nummer 20 grün hinterlegt auf der Wechseltafel blinkte, staunten viele nicht schlecht. Es war tatsächlich Sarr, der da in die Partie kommen sollte. Trainer Thomas Tuchel entschied sich beim Stand von 3:0 für einen Dreifachwechsel, wollte wichtige Kräfte schonen.

Sarr kam für den an diesem Dienstagabend nach rechts hinten gerückten Konrad Laimer in die Partie. Des Weiteren gaben Raphael Guerreiro, der für Alphonso Davies kam, und Taichi Fukui, der Joshua Kimmich ersetzte, ihre Premieren für den FC Bayern. Sarr hat mit seiner Einwechslung sogar so eine Art Schallmauer durchbrochen.

Bouna Sarr kommt für den FC Bayern im DFB-Pokalspiel bei Preußen Münster zum Einsatz. © IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Bouna Sarr spielte bisher nur 28 mal für den FC Bayern

Seit seinem 2020er-Wechsel in den Süden der Republik, der die Bayern damals immerhin acht Millionen Euro kostete, sind in Sarrs Datenbank bisher lediglich 28 Pflichtspieleinsätze dokumentiert. Ja, der 31-Jährige fiel zweimal sehr lange aus. Die Qualitätsfrage darf hier allerdings nicht außer Acht gelassen werden.

Sarr kam in den letzten 567 Tagen tatsächlich nur zweimal für den FC Bayern zum Einsatz. Im März 2022 stand er im Rückspiel des Achtelfinales in der Champions League gegen RB Salzburg (7:1) für eine Halbzeit auf dem Platz. In der Vorsaison reichte es im Mai dieses Jahres im Auswärtsspiel gegen Werder Bremen (2:1) für einen zweiminütigen Kurzeinsatz.

FC Bayern wollte Bouna Sarr (mal wieder) verkaufen

Die halbe Stunde, die Sarr in Münster mitspielen durfte, war also die längste Einsatzzeit des Rechtsverteidigers in den vergangenen anderthalb Jahren. Was für eine Horrorbilanz. Da wundert es nicht, dass die Bayern Sarr in diesem Sommer mal wieder abgeben wollten, aber schlicht keinen Abnehmer fanden. Sarrs Vertrag läuft aus, es wird definitiv seine letzte Bayern-Saison. (aoe)