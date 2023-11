Neuer Vertrag für Neuer? Bayern-Sportdirektor gibt sich vor Pokalspiel zurückhaltend

Von: Florian Schimak

Teilen

Der FC Bayern ist am Mittwochabend in der 2. Runde im DFB-Pokal bei FC Saarbrücken zu Gast. Einen schönen Platz dürfen die Münchner nicht erwarten. Die Stimmen zum Spiel.

Saarbrücken/München – Jetzt also doch! Das DFB-Pokalspiel der 2. Runde zwischen dem FC Bayern und dem FC Saarbrücken findet nun doch statt.

Bis Mittwochvormittag sah es so aus, als müsste die Partie wegen der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Heftige Regenfälle hatten den Rasen im Ludwigsparkstadion in den vergangenen Tage zugesetzt. Am Ende aber hat es doch gelangt, sodass die Partie angepfiffen werden kann.

Man darf gespannt sein, wie Bayern-Trainer Thomas Tuchel aufstellen wird. Außerdem wird es aufgrund der Kader-Diskussionen zuletzt genügend Gesprächsstoff geben.

Wir fassen für Sie die Stimmen von der ARD und aus der Mixed Zone zusammen.

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel über ...

.. den Rasen: „.Ich glaube, er ist zu gut, um das Spiel abzusagen. Aber er sieht besser aus als er ist. Wir sind mal gespannt, wie er in einer Stunde aussieht.“ (lacht)

... die geschonte Stars: „Harry hat ein bissl Hamstrings, die Rückseite des Oberschenkels gefühlt. Kingsley war umgeknickt und Jamal war kränklich, er kann die letzte halbe Stunde für uns zu Ende spielen.“

Der Vertrag von Manuel Neuer (l.) beim FC Bayern läuft 2024 aus. Eine Vertragsverlängerung ist laut Christoph Freund aktuell kein Thema. © Imago/Screenshot/@DasErste

Christoph Freund (Sportdirektor FC Bayern) vor dem Spiel über ...

… eine Überlegung, Manuel Neuer heute nicht aufzustellen: „Nein, es war klar, dass er heute spielt. Wir wollen, dass er wieder in den Rhythmus kommt. Daher war klar, dass er die nächsten drei Spiele im Tor steht.“

… eine mögliche Vertragsverlängerung mit Neuer: „Das ist jetzt noch kein Thema, wie Manuel auch selbst gesagt hat. Jetzt, wo er wieder fit ist, bin ich überzeugt, dass er seine Leistung bringen wird und dann wird er auch noch länger im Bayern-Tor stehen. Das ist unser Wunsch, absolut.“

… die gute Form von Leroy Sané: „Er spielt alle drei Tage, das ist ihm am liebsten. Die Chemie zwischen Thomas Tuchel und Leroy passt einfach. Er hat ein Händchen, wie er ihn anfassen muss. Das Ganze fügt sich sehr gut zusammen.“

… die Erwartungen vor dem Spiel: „Eine Super-Atmosphäre hier, es wird ein richtiger Cup-Fight mit dem schweren und tiefen Platz.“

… seine Erkenntnisse in den ersten zwei Monaten beim FC Bayern: „Der Verein hat eine große Wucht, viele positive Energien. Die Kommunikation im gesamten Verein kann man noch verbessern.“ (smk)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.