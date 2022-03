FC Bayern: Kommt dank Sonderregel ein Brasilianer aus der Ukraine? Flick gilt als großer Fan von ihm

Von: Marcus Giebel

Die FIFA hat für Profis aus der Ukraine und Russland ein zusätzliches Transferfenster geöffnet. Das könnte auch für den FC Bayern interessant sein. Im Fokus steht ein Brasilianer von Schachtjor Donezk.

München - In der Ukraine ruht der Ball, weil seit Wochen die Waffen sprechen. Infolge des Einmarschs russischer Truppen ist der Spielbetrieb vorerst bis Sommer ausgesetzt. Damit im vom Krieg gezeichneten Land unter Vertrag stehende Profis dennoch ihrem Job nachgehen können, erlaubt die FIFA ihnen bis zum 7. April Wechsel ins Ausland.

Von dieser Sonderregelung könnte auch der FC Bayern profitieren. Die Roten hätten erneut ein Auge auf Dodo geworfen, berichtet Bild-Reporter Christian Falk im Podcast „Bayern Insider“. Den brasilianischen Rechtsverteidiger von Schachtjor Donezk soll der damalige FCB-Trainer Hansi Flick den Bossen bereits vor zwei Jahren ans Herz gelegt haben.

FC Bayern und Dodo: Suche nach einem Backup für Rechtsverteidiger Pavard

Vermutlich haben die den 23-Jährigen seither nicht aus den Augen verloren, denn rechts hinten gibt der Kader keine annähernd gleichwertige Alternative zu Benjamin Pavard her. Bouna Sarr überzeugte in seinen bislang anderthalb Jahren an der Säbener Straße höchstens sporadisch, Eigengewächs Josip Stanisic fehlt noch die Konstanz.

Der erhoffte Transfer von Sergino Dest hatte sich vor anderthalb Jahren zerschlagen, weil sich der US-Amerikaner für den FC Barcelona entschied. Und Joshua Kimmich oder Niklas Süle müssten extra von ihren Stammpositionen weggelotst werden, um das Loch in der Abwehrkette zu stopfen.

Der Kriegshölle entkommen: Dodo kam am 1. März und damit fünf Tage nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine in Brasilien an. © Andre Penner/dpa

FC Bayern und die Ukraine: Dodo besitzt noch Vertrag bis 2025 bei Schachtjor Donezk

Da könnte es sich als glückliche Fügung erweisen, dass Dodo nun quasi zum Nulltarif nach München kommen könnte. Auch wenn die Umstände äußerst bedauernswert wären. Aber ein Kurzzeit-Deal mit dem nur 1,66 Meter messenden Südamerikaner scheint ohnehin unrealistisch zu sein.

Laut Falk spreche die Ungewissheit über Dodos weitere Zukunft dagegen. Denn bei Schachtjor Donezk, das zwar zuletzt in Kiew spielte, aber in der von Russlands Machthaber Wladimir Putin anerkannten Volksrepublik Donezk beheimatet ist, steht er noch bis 2025 unter Vertrag. Ob dieser seine Gültigkeit verlieren würde, ist nicht abschließend geklärt.

Dodo zum FC Bayern? Keine Minute in der Champions League verpasst

Der ehemalige Juniorennationalspieler könnte also lediglich im Saisonendspurt helfen. Zudem wäre wohl unsicher, in welcher Verfassung er in München ankommen würde - schließlich lebte Dodo einige Tage in einem Kriegsgebiet, ehe er in seine Heimat floh, so etwas geht längst nicht an allen spurlos vorbei.

Grundsätzliches Interesse bestehe schon, heißt es. Aber es deutet mehr darauf hin, dass Julian Nagelsmann mit seinem aktuellen Kader um das große Double aus Meisterschaft und Sieg in der Champions League spielen wird.

Dodo absolvierte in dieser Saison 26 Partien für seinen Klub. In der Champions-League-Gruppenphase, die mit Platz vier hinter Real Madrid, Inter Mailand und Sheriff Tiraspol endete, verpasste er keine Minute. Nun bestimmt auch die Weltpolitik, wie seine Karriere fortlaufen wird. (mg)