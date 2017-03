FC-Bayern-Domizil will aufsteigen in die Hotel-Champions-League

Etwa 30 Millionen Euro investiert Inhaber Andreas Striebel in sein Hotel „Infinity“. Das große Ziel: Nach der Erweiterung soll sich das Domizil des FC Bayern mit der europäischen Hotel-Elite messen.

Unterschleißheim – Eine Fußball-Anspielung konnte sich Andreas Striebel, Inhaber des Hotels „Inifinity“ in Unterschleißheim, nicht verkneifen. Nachvollziehbar, steigt der FC Bayern doch seit Jahren vor seinen Heimspielen in der nahegelegenen Allianz Arena in Striebels Hotel ab. Und genauso wie sein berühmter Gast, will sich auch Striebel künftig mit den besten in Europa messen. „Wir spielen bald in der Champions-League der Konferenz-Hotels“, sagte Striebel bei der Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau auf der Rückseite seines Hotels. Durch den Anbau soll das „Infinity“ künftig mit der europäischen Hotel-Elite konkurrieren.

Auf sechs Stockwerken entstehen 184 neue Zimmer, ein Ballsaal für 750 Gäste, ein Dutzend Konferenzräume und ein Restaurant. 30 Millionen Euro stecken Andreas Striebel und seine Frau Christina, die das Hotel seit 2010 betreiben, in den Neubau, der das „Infinity“ zu Süddeutschlands größtem Tagungshotel werden lässt.

Dass das Hotel nur sieben Jahre nach der Eröffnung aus allen Nähten platzt und ein Anbau notwendig ist, hätte damals niemand erwartet. „Wir haben alle beileibe nicht angenommen, dass das so ein Erfolg wird“, sagte der heutige Landrat und damalige Bürgermeister von Gräfelfing Christoph Göbel, einer von rund 70 Gästen bei der Grundsteinlegung. Striebel stellte fest, dass die Skeptiker von damals, die Standort und Anzahl der Zimmer infrage stellten, tatsächlich in einem Punkt recht behalten hätten: „Mit der Größe haben wir uns vertan“, sagte Striebel, und fügte mit einer Portion Genugtuung an: „Wir haben viel zu klein geplant. Unterschleißheim ist der perfekte Standort.“

Zweifel an der Erweiterung hatte diesmal niemand. Die Nachfrage ist offenbar schon groß. Wie Erik van den Bergh, Manager des „Infinity“, mitteilte, liegen dem Hotel bereits Buchungsanfragen für den Erweiterungsbau vor. Die Eröffnung ist für Sommer 2018 geplant.