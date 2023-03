FC Bayern droht Horrorszenario: Meistertitel bei BVB-Pleite quasi futsch

Von: Christoph Klaucke

Dem FC Bayern droht nach dem Verlust der Tabellenführung das nächste Horrorszenario. Bei einer Niederlage gegen Dortmund wäre die Meisterschaft quasi futsch.

München – Der FC Bayern hat die Tabellenführung an Borussia Dortmund verloren. Ausgerechnet vor dem Klassiker am 1. April beträgt der Rückstand nun einen Punkt. Es droht ein Horror-Szenario: Bei einer Pleite gegen den BVB können die Bayern die Meisterschaft quasi abhaken.

FC Bayern München - Borussia Dortmund Samstag, 1. April, 18.30 Uhr Allianz Arena Bundesliga, 26. Spieltag

FC Bayern geht als Verfolger ins Spitzenspiel gegen Dortmund

Die Suppe haben sich die Bayern selbst eingebrockt und müssen diese nun selbst auslöffeln, meinte Thomas Müller nach der Niederlage in Leverkusen und dem Verlust der Tabellenspitze. Der Serienmeister hat zehn Punkte Vorsprung auf den BVB verspielt und ist jetzt erstmals seit der Saison 2011/12 nach 25 Spieltagen nicht Erster: Zur Erinnerung: Damals holte Dortmund die Schale.

Mit einem Sieg im Gipfeltreffen mit dem BVB könnte der FC Bayern die Tabelle nach eigenem Selbstverständnis wieder geraderücken. Doch wehe, wenn nicht.

Dem FC Bayern droht gegen Dortmund ein Horrorszenario. © Anke Waelischmiller/Imago

FC Bayern droht Horrorszenario: Meistertitel bei BVB-Pleite quasi futsch

Bei einer Niederlage wären es schon vier Punkte Rückstand auf Dortmund. Das Problem: Wenn die Bayern zu Zeiten der Drei-Punkte-Wertung nach dem 26. Spieltag mehr als drei Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze hatten, wurden sie nie Deutscher Meister. Müller & Co. tun also gut daran, diese Herausforderung erst gar nicht anzunehmen. Eine Niederlage im Klassiker gegen den BVB ist demnach strengstens verboten.

Ein Blick auf die Rückrunden-Bilanz der Bayern ist erschreckend. Nur 16 von 24 möglichen Punkten aus acht Spielen sind eindeutig zu wenig, im neuen Jahr gab es zudem nur fünf Siege aus zehn Partien. Allerdings passierte das den Bayern, die um einen Einsatz von Jamal Musiala bangen, erst im Vorjahr zum letzten Mal.

Die letzten acht Bundesliga-Heimspiele des FC Bayern gegen Dortmund

Datum Ergebnis 23.04.2022 3:1 06.03.2021 4:2 09.11.2019 4:0 06.04.2019 5:0 31.03.2018 6:0 08.04.2017 4:1 04.10.2015 5:1 01.11.2014 2:1

FC Bayern schießt BVB gerne aus der Allianz Arena

Mut dürfte den Bayern jedoch die Bilanz gegen Dortmund in der heimischen Allianz Arena machen. Jüngstes Beispiel: Das 3:1 am 23. April 2022 – danach stand Bayern als Meister fest. Mehr Demütigung brachten da nur Ergebnisse wie die 4:0-, 5:0- oder 6:0-Siege in den Jahren 2018 und 2019.

Fast neun Jahre muss man zurückblättern, um den letzten BVB-Sieg in München beim 3:0 am 12. April 2014 zu entdecken. Der FCB stand damals schon seit drei Wochen als Meister fest. Seit diesem Sieg hat Dortmund acht Spiele beim Rekordmeister zum Teil krachend verloren. (ck)