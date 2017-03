Ticker: Für Xabi gibt es nichts Höheres als Bayern

München - Mit Eintracht Frankfurt wartet am Samstag ein weiteres vermeintliches Opfer, das vom FCB aus der Arena gefegt werden könnte. Trainer Carlo Ancelotti verrät in der Abschluss-PK seine Pläne für das Spiel.

+++ Warme Worte für den Ex-Klub: Ancelotti bedauert, dass Paris Saint-Germain aus der Champions League flog. Carletto: „Das war eine Strafe für PSG, aber so ist Fußball. Ich hoffe, dass mir das nie passiert.“ Naja irgendwie ist es ihm ja schon passiert oder? Wir erinnern uns, wie bitter das Champions-League-Finale 2005 für Ancelotti und den AC Mailand endete - gegen Xabi Alonsos FC Liverpool.

+++ Hört, hört: Jeromé Boateng wird morgen spielen - zwar nicht von Beginn, „aber ich will ihm Minuten morgen geben. Seine Verfassung ist gut“, verspricht Carletto.

+++ Morgen schaut es aber eher nicht nach Rotation aus, das bestätigt der Mister gerade. Ein Journalist fragt, warum Kimmich so selten spielt. Ancelotti: „Es waren technische Entscheidungen. Kimmich ist ein sehr intelligenter Fußballer und im April gibt es wichtige Spiele.“

+++ Ist das der Wink mit dem berühmten Zaunpfahl? „ Ich habe mit der Rückkehr von Boateng die Möglichkeit zu rotieren“, verrät der Mister. „Im April stehen wichtige Spiele an."

Bernat verletzt, Boateng fit

+++ Fehlen wird dagegen der angeschlagene Juan Bernat. Jeromé Boateng steht zwar erstmals seit seiner Schulter-OP wieder im Kader, wird aber nicht von Beginn an spielen.

+++ Jetzt geht‘s um das Bundesliga-Duell gegen Eintracht Frankfurt am Samstag. Die gute Nachricht vorab: Manuel Neuer ist fit und wird im Kasten stehen. Ancelotti: „Neuer hat keine Probleme, er kann morgen spielen.“

+++ Ancelotti auf die Frage, ob er sich Xabi als Co-Trainer vorstellen könne: „Er will erst mal Urlaub machen“, sagt der Mister. „Aber er hat alle Qualitäten, um zukünftig ein fantastischer Trainer zu werden.“

+++ Jetzt wird‘s lustig: Alonso spielt auf seinen Champions-League-Titel mit Liverpool an, welchen er in einem unfassbaren Finale gegen Ancelottis AC Milan gewann. Dann stupst er seinen Chef frech an. Ancelotti fragt sarkastisch: „Du weißt, dass der Pokal eigentlich mir gehört?“

Ancelotti über Xabi: „Verlieren fantastischen Spieler“

+++ Jetzt spricht der Mister - auch auf Deutsch. „Ich muss seine Entscheidung respektieren. Wir verlieren einen fantastischen Mittelfeldspieler. Ich bin zufrieden, dass ich Xabi trainieren durfte. Er war ein fantastischer Spieler und Mensch. Wir haben noch drei Monate zusammenzuarbeiten und ich hoffe, dass wir zusammen Titel gewinnen.“

+++ Xabis größter Erfolg ist der Weltmeistertitel. „Ich habe als Kind immer davon geträumt.“

+++ Um seine Teamkollegen macht er sich für die kommende Saison keine Sorgen: „Es gibt viele Führungspersönlichkeiten bei uns.“

+++ Wird Xabi Trainer? „Nein“, sagt er. „Ich will erst mal mein Leben genießen, Urlaub machen.“

+++ Es fällt auf: Xabi wirkt gelöst. Er lacht viel und hält die gesamte Pressekonferenz auf Deutsch.

+++ Gut für München: Xabi geht nicht sofort nach Spanien. Er will noch etwas in der Landeshauptstadt bleiben und „das leben ein bisschen genießen.“ Mittelfristig soll es aber zurück in die Heimat gehen.

+++ Xabi erzählt, dass sich viele ehemalige Weggefährten nach Verkündung seines Karriereendes bei ihm gemeldet haben: Stevie Gerrad, Luka Modric, aber auch viele andere.

Xabi erntete Umstimmungsversuche

+++ Spannende Frage: Wer hat eigentlich versucht, Xabi umzustimmen? Alonso: „Meine Kollegen, auch der Trainer. Aber ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Ich wollte immer auf dem höchsten Niveau aufhören - und es gibt nichts Höheres als Bayern für mich.“

+++ „Es ist besser früher aufzuhören als später. Ich fühle mich gut. Aber ich habe viel nachgedacht und jetzt ist die richtige Zeit. Trotzdem will ich diese Saison alles gewinnen.“

+++ „Es ist natürlich nicht einfach, nach 17 Jahren Profikarriere aufzuhören. Für mich geht eine sehr besondere Zeit zu ende. Ein Teil meines Herzens gehört dem FC Bayern. Ich bin zufrieden, aber es gibt noch ein bisschen Zeit, die will ich genießen“, sagt der Spanier.

+++ Los geht‘s. Xabi Alonso ist da.

+++ Noch sind Xabi Alonso und Carlo Ancelotti nicht da. Die anwesenden Journalisten warten gespannt. Besonders interessant: Was wird der spanische Welt- und Europameister Alonso zu seinem nahenden Karriereende sagen? Wir halten die Stellung und melden uns gleich, wenn es losgeht.

