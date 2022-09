FC Bayern gegen Stuttgart in der Einzelkritik: Nur zwei Youngster überzeugen, Topstars fallen ab

Von: Hanna Raif, Christoph Klaucke, Philipp Kessler

Die Bayern-Youngster Mathys Tel und Jamal Musiala überzeugten beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart. © Sascha Walther/Imago

Der FC Bayern muss sich gegen den VfB Stuttgart kurz vor Schluss mit einem Unentschieden begnügen. Zwei Youngster treffen, Abwehrchef de Ligt patzt.

München – Der FC Bayern bleibt in der Bundesliga weiter in der Ergebniskrise. Nach zuletzt zwei Unentschieden kam der deutsche Rekordmeister am Samstagnachmittag auch gegen den VfB Stuttgart nicht über ein Remis hinaus und spielte 2:2. Den Schwaben wurden sogar noch zwei Tore wegen Foulspielen an Joshua Kimmich aberkannt. VfB-Stürmer Serhou Guirassy traf in der Nachspielzeit durch einen von Matthijs de Ligt verursachten Foulelfmeter zum Ausgleich.

Neuzugang Mathys Tel erzielte bei seinem Startelfdebüt im Oberhaus direkt sein erstes BL-Tor. Damit ist der junge Franzose mit 17 Jahren und 136 Tagen der jüngste Bundesliga-Torschütze in der Geschichte des FC Bayern. Das Stuttgarter 1:1 durch Chris Führich konterte Jamal Musiala. Der zweite FCB-Youngster wackelte die VfB-Abwehr mit zwei Körpertäuschungen aus und traf platziert ins Eck. Die Einzelkritik der tz zum Bundesligaspiel des FC Bayern.

FC Bayern gegen Stuttgart in der Einzelkritik: Abwehrchef de Ligt patzt

Manuel Neuer: War kaum gefordert, beim Gegentor war der Kapitän machtlos. Nach etwas mehr als 70 Minuten hatte er Glück, als Guirassy mit seinem Distanzschuss die Latte traf. Beim Elfmeter ohne Chance. Note: 3

Noussair Mazraoui: Sein Startelf-Debüt in der Bundesliga. Der marokkanische Nationalspieler machte ein solides Spiel. Defensiv ordentlich und auch offensiv mit guten Aktionen. Sicher im Passspiel, gab die Vorlage zum 2:1. Note: 2 (ab 60. Josip Stanisic: ohne Bewertung)

Dayot Upamecano: Der Franzose rückte für seinen Landsmann Lucas Hernández in die Startelf. Beim Lattentreffer der Stuttgarter kam er zu spät. Ansonsten solide. Note: 3

Matthijs de Ligt: Der neue Abwehr-Chef hatte zu Beginn des Spiels bei der Ballannahme eine kleinere Unsicherheit, war in der Folge allerdings ordentlich. Aber: Er verursachte den Strafstoß in der 90. Minute, der zum 2:2 führte. Note: 4

Alphonso Davies: Der Kanadier sorgte für viel Wirbel auf dem linken Flügel, gehörte zu den auffälligsten Spielern. Das 1:0 von Tel bereitete er vor. Das 1:1 irgendwie auch, sein Zuspiel auf Musiala war nicht gut. In der Schlussphase erzielte er nach einem überragenden Solo beinahe ein Tor. Note: 3

Leon Goretzka: Zum ersten Mal seit seiner Knie-OP vor sieben Wochen wieder in der Startelf. Der zentrale Mittelfeldspieler hatte viel Zug zum Tor, Zählbares kam dabei aber nicht rum. Note: 4

Joshua Kimmich: War gegen Stuttgart mit mehr Defensiv-Aufgaben beschäftigt als zuletzt neben Marcel Sabitzer. Sorgte mit einem Freistoß in der 18. Minute für Torgefahr. Vor dem vermeintlichen 1:1 verlor er den Ball an Führich. Der Video-Schiedsrichter entschied auf Foulspiel und annullierte den Treffer. Note: 3

FC Bayern gegen Stuttgart in der Einzelkritik: Youngster Tel und Musiala überzeugen

Mathys Tel: Der jüngste Startelf-Debütant der Münchner und Torschütze zum 1:0 – den 10. September 2022 wird der 17-Jährige nicht mehr vergessen. Tat sich in der ersten halben Stunde wie seine Nebenmänner schwer, wurde dann aber mustergültig von Davies am Elfmeterpunkt bedient und schloss mit links zur Führung ab. Ein abgezockter und sehr selbstbewusster Auftritt. Note: 2 (61. Leroy Sané: ohne Bewertung)

Jamal Musiala: Bekam kurz nach der Halbzeit Extra-Applaus – allerdings nicht für eine Offensiv-, sondern für eine Defensiv-Aktion. Als Stuttgart ausglich, machte er drei Minuten später auf der Gegenseite kurzen Prozess. Zwei Täuschungen, ein Abschluss – 2:1. Drehte danach richtig auf. Note: 2 (81. Sadio Mané: ohne Bewertung)

Serge Gnabry: Hatte in der 30. Minute tatsächlich die erste Chance der Bayern und versuchte es in der 32. gleich wieder, damit war die erste gefährliche Phase der Gastgeber eingeleitet. Tauchte immer wieder von der linken Seite aus im Strafraum als, blieb aber glücklos. Symbolisch eine Szene in der 62. Minute, als er das 3:1 auf dem Fuß hatte, aber frei an VfB-Keeper Müller scheiterte. Note: 4 (81. Ryan Gravenberch: ohne Bewertung)

Thomas Müller: Warf sich von Beginn an rein, ging jedem verlorenen Ball nach und war in der ersten schweren halben Stunde der aktivste Posten der Offensive. Später aber trafen die Bubis neben ihm, während er ohne Treffer blieb. Wurde ausgewechselt, um am Dienstag gegen Barca bei vollen Kräften zu sein. Note: 4 (ab 68. Eric Maxim Choupo-Moting: ohne Bewertung) (pk, hlr, ck)