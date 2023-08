Sané stellt Kane fast in den Schatten: Noten zum Bayern-Sieg in Bremen

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Der FC Bayern startete mit dem Auftritt bei Werder Bremen in die neue Bundesliga-Saison. Mit dabei: Harry Kane. Wie schlug sich der neue Top-Star?

München – Der Ball rollt wieder in der Bundesliga!

Mit der Partie des FC Bayern München beim SV Werder Bremen startete die 60. Saison im Fußball-Oberhaus. Dabei waren alle Augen auf Harry Kane, dem neuen Rekord-Transfer der Münchner gerichtet.

Der Engländer war es dann auch gleich, der das 1:0 von Leroy Sané vorbereitete (4.). Jamal Musiala und Noussair Mazraoui verpassten es anschließend nachzulegen. So ging es mit dem Ergebnis in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Bremer zunächst einige gute Möglichkeiten. Kane verpasste in der 61. Minute seinen Premierentreffer. Dieser gelang ihm dann in der 74. Minute, als er nach tollen Davies-Pass eiskalt blieb und das 2:0 erzielte.

Kurz vor Schluss war es dann abermals Sané, der nach toller Vorarbeit des eingewechselten Thomas Müller das 3:0 erzielte (90.) Den 4:0-Schlusspunkt setzte dann der ebenfalls als Joker ins Spiel gekommene Mathys Tel mit einem satten Rechtsschuss (90.+4).

Damit feiert der FC Bayern einen sehr erfolgreichen Saison-Auftakt.

Sven Ulreich

Die neue, alte Vertretung von Manuel Neuer machte seine Sache in Bremen ordentlich und ließ sich nichts zu Schulden kommen – wurde aber nicht wirklich gefordert. Note: 3

Noussair Mazraoui

Starker Auftritt des Marokkaners, der den Vorzug vorm wechselwilligen Benjamin Pavard erhielt. Ob im Kombinationsspiel, Dribbling oder bei Flanken: Mazraoui machte meist eine gute Figur. Note: 2

Dayot Upamecano

Der Franzose erhielt überraschend den Vorzug vor Matthijs de Ligt, weil das Trainerteam sein Aufbauspiel nützlicher fand, um den Bremer Riegel zu knacken. Spielte ordentlich. Note: 3

Minjae Kim

An der südkoreanischen Abwehrkante war im Zweikampf – egal ob am Boden oder in der Luft – und im Laufduell fast kein Vorbeikommen für die Bremer. Kim behielt in brenzligen Situationen meist einen kühlen Kopf und schreckte auch nicht vor taktisch cleveren Foulspielen zurück. Note: 3 (ab 68. Matthijs de Ligt, Ob.)

Alphonso Davies

Beim Kanadier wurden in der Vorbereitung augenscheinlich die richtigen Knöpfe gedrückt – der pfeilschnelle Außenverteidiger belebte das Münchner Offensivspiel mit seinen Tempoläufen auf der linken Seite. Wie bei seiner Torvorlage zum 2:0. Note: 2

Joshua Kimmich

Der zuletzt häufig kritisierte Mittelfeldchef zeigte ein gutes Positionsspiel an der Weser. Die Abstimmung mit Nebenmann Goretzka klappte ebenfalls ordentlich. Stets anspielbar, lediglich seine gefürchteten Zuspiele nach vorne waren häufig zu unpräzise. Note: 3

Leon Goretzka

1,89 Meter misst der deutsche – und ist damit ganze neun Zentimeter größer als Mittelfeldkonkurrenz Konrad Laimer. Dieses Argument reichte Trainer Tuchel aus, um Goretzka überraschender Weise in die Startelf zu befördern. Der Plan ging auf. Note: 3 (ab 79. Laimer, o.B.)

Leroy Sané

Das Zusammenspiel mit Mazraoui auf der rechten Seite war technisch auf höchstem Niveau und eine pure Augenweide. Sané wirkte bis in die Haarspitzen motiviert und allzeit bereit für Zweikämpfe. Bei seinem Tor blieb er jedoch cool und behielt die Nerven im Abschluss. Note: 1

Jamal Musiala

Wie schon im Supercup gegen Leipzig bekam der Offensivkünstler auch im Weserstadion ordentlich auf die Socken. Angestachelt von der harten Zweikampfführung versuchte es Musiala häufig mit der Brechstange und blieb das eine oder andere Mal im Dribbling hängen. Trotzdem ein stetiger Gefahrenherd. Note: 3 (ab 84. Thomas Müller, o.B.)

Kingsley Coman

Im Dribbling stets für einen Überraschungsmoment gut, die letzte zündende Idee fehlten – abgesehen vom Pfostenschuss nach einer knappen Stunde. Note: 3 (ab 84. Eric Maxim Choupo-Moting, o. B.)

Harry Kane

Der Stürmer war in Bremen bereits gut im Spiel des FC Bayern integriert. Es war deutlich zu sehen, dass Kane Gegenspieler bindet, Bällen entgegenkommt, Zuspiele klatschen lässt und dadurch Räume für seine Kollegen schafft. So steuerte er auch die Torvorlage zum Treffer von Sané zum frühen 1:0 bei. Zum endgültigen Matchwinner avancierte er bei seinem Treffer zum 2:0, als er alleine vorm bremer Tor cool blieb. Note: 1 (ab 84. Mathys Tel, o.B.)

Aus der Bremer Weserstadion berichtet Manuel Bonke