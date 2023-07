Kurios! Entertainment-Visum für Bayern-Stars vor Japan-Reise

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Die Mannschaft des FC Bayern muss für einen Teil ihrer Asien-Tournee ein besonderes Visum beantragen. Serge Gnabry späht schon mal die Örtlichkeiten aus.

Tokio – Einen Happen rauchendes Sushi hier, ein Schlückchen Sake-Reiswein da – und entspannt durch die Straßen an asiatischen Tempel-Dörfern vorbeischlendern: Serge Gnabry hat seinen Sommerurlaub in der japanischen Hauptstadt Tokio verbracht. Also an jenem Ort, wo der Großteil der diesjährigen Audi Summer Tour des FC Bayern stattfindet.

Spezielles Entertainment-Visum für FC Bayern

Am 24. Juli bricht der Münchner Reisetross nach Japan auf, wo sowohl ein Testspiel gegen Manchester City (26. Juli) als auch gegen die Lokalmatadoren von Kawasaki Frontale (29. Juli) auf dem Programm steht. Kurios: Damit das Münchner Star-Ensemble nach Japan einreisen darf, braucht es nach tz-Informationen ein sogenanntes Entertainment-Visum.

„Entertainer, die in Japan auftreten wollen, müssen ein Visum beantragen. Dafür ist ein Berechtigungszertifikat erforderlich“, heißt es auf der Internetseite der japanischen Botschaft in Deutschland. Sportler fallen in dieses Raster. Neben einem gültigen Reisepass brauchen die Bayern-Kicker ein ausgefülltes und unterschriebenes Visa-Antragsformular, ein Passfoto, das innerhalb der letzten sechs Monate aufgenommen wurde und einen sogenannten Berechtigungsschein in Originalform und eine Kopie davon. Viel Organisationsarbeit für das Teammanagement um Kathleen Krüger und Bastian Wernscheid.

Nach der Last-Minute-Meisterschaft führt es den FC Bayern in der Vorbereitung auf die neue Saison nach Japan. © Revierfoto/imago

Serge Gnabry kundschaftet Tokio für FC Bayern aus

Wer weiß, vielleicht übernimmt Insider Gnabry für den Tokio-Tross vielleicht ja auch die Reiseleitung. Testspielgegner Kawasaki Frontale hat er zumindest schon mal ausspionieren können, als er auf dem Gelände des Clubs trainierte. Bei sehr hohen Außentemperaturen schwitzte der deutsche Nationalspieler unter anderem im Athletikraum und auf dem Rasen – und genoss den sehr freundlichen Austausch mit den Spielern und Verantwortlichen des Clubs.

Der 27-Jährige nutzte die freie Zeit, um sich selbst und den FC Bayern schon mal vorab zu vermarkten. Am 30. Juli verlassen die Bayern die japanische Hauptstadt und brechen in Richtung Singapur auf. Hier steht ein Testspiel gegen den FC Liverpool (2. August) auf dem Programm. Die Münchner waren zum letzten Mal 2017 in Asien zu Gast, damals hießen die Stationen China und ebenfalls Singapur. (bok, pk, hlr)