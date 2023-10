Monate nach der Entlassung beim FC Bayern: Hoeneß legt gegen Kahn nach

Von: Melanie Gottschalk

Im Sommer musste Oliver Kahn beim FC Bayern den Hut nehmen. Ganz geräuschlos ging das nicht vonstatten. Uli Hoeneß erneuert nun seine Kritik am Titan.

München – Uli Hoeneß ist für seine deutlichen Worte bekannt. Der Ehrenpräsident des FC Bayern ist seit diesem Sommer wieder aktiver in die Geschäfte des Rekordmeisters involviert, Grund dafür ist die Entlassung von CEO Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic kurz vor der Last-Minute-Meisterschaft der Münchner. Schon damals sparte er nicht an Kritik, vor allem Kahn geriet ins Blickfeld. Nun hat er die Kritik am ehemaligen Bayern-Boss erneuert.

Uli Hoeneß erneuert Kritik gegen Oliver Kahn

In der TV-Sendung „BR24 Wahl – Der Sonntags-Stammtisch“ ging es eigentlich um die Landtagswahl in Bayern, als Gast war aber auch Uli Hoeneß zugegen. Kein Wunder also, dass er auch zum FC Bayern befragt wurde. „Die Berufung von Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender war ein großer Fehler. Und als ich erkannt habe, dass er das nicht kann, habe ich mit Karl-Heinz Rummenigge beschlossen, die Sache zu ändern“, sagte er während der Sendung.

Hoeneß spekuliert, ob es vielleicht an der Arbeitseinstellung lag. „Früher haben wir als Fußballer schon gut verdient, aber wir waren uns bewusst, dass wir später noch arbeiten müssen, um die Familie zu versorgen“, sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern. Wenn ein Fußballer bei den Münchnern heute zehn Jahre Fußball spiele, dann müsse er gar nicht mehr arbeiten. „Ob der Spieler dann bereit ist, zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche zu arbeiten, wenn das nicht mehr nötig ist – das ist die große Frage.“

Uli Hoeneß äußert sich zu eigener Zukunft beim FC Bayern

Dass er diese Kritik auch auf Kahn bezieht, macht er direkt deutlich: „Oliver Kahn hat kürzlich in einem Interview gesagt: ‚Ein CEO muss nicht 24 Stunden am Tag arbeiten.‘ Dann habe ich darauf geantwortet: ‚Zwölf Stunden sollten es aber schon sein.‘“

Zu seiner und Rummenigges Zukunft beim FC Bayern sagte er: „Ich schätze mal, dass wir in den nächsten sechs bis zwölf Monaten die personelle Besetzung haben, die die Zukunft dann machen soll. Dann werden Karl-Heinz Rummenigge und ich uns wieder zurückziehen in den Aufsichtsratsposten, der ja nur beraten soll. Aktuell aber haben wir auch eher operative Aufgaben, bis wir merken, dass das Schiff wieder geradeaus fährt.“

Uli Hoeneß hätte Julian Nagelsmann beim FC Bayern nicht entlassen

Und Nagelsmann? Den hätte Hoeneß nach eigener Aussage nicht entlassen. Denn nach der Einleitung von Moderator Hans Werner Kilz: „Sie haben bei Bayern Vorstand, Sportvorstand und Trainer ausgetauscht“, konterte Hoeneß: „Den Trainer habe ich nicht ausgetauscht.“ Als Kilz weitersprechen will, fügt Hoeneß an: „Was nicht unbedingt klug war.“ Der Bayern-Patron hätte wohl also mit Nagelsmann weitergemacht, auch wenn er Thomas Tuchel schon vor Monaten als „Ideallösung“ bezeichnete.

Mit Freund hat der FC Bayern nun aber wieder einen Sportdirektor, zu den Gerüchten um den bei Leipzig geschassten Max Eberl wollte er aber nichts sagen. Doch darf man Hoeneß glauben, wird diese Frage spätestens in den nächsten sechs bis zwölf Monaten beantwortet werden. (msb)

Die gesamte Folge „BR24 Wahl – Der Sonntags-Stammtisch“ mit Uli Hoeneß und weiteren Gästen gibt es in der Mediathek zum Nachschauen.