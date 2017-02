Lahm vs. Hoeneß: Da lief einiges schief

München - Die Verkündigung des Abschieds von Philipp Lahm ist beim FC Bayern gehörig schief gelaufen. Mehrere Seiten redeten öffentlich aneinander vorbei. Was sagt das über die Stimmung der Beteiligten?

Wer sich als Fan des FC Bayern am Dienstag auf einen ruhigen Pokalabend eingestellt hatte, wurde spätestens eine knappe Stunde vor Anpfiff aus dem Feierabend-Traum gerissen. Denn da machte die Nachricht die Runde, dass der ewige Kapitän Philipp Lahm nach Saisonende nicht nur seine Karriere an den Nagel hängen wird, sondern entgegen aller vorherigen Vermutungen seinem Herzensverein auch zumindest vorerst nicht erhalten bleiben wird. Dass solche Neuigkeiten als Gerücht verpackt früher an die Öffentlichkeit kommen, geschenkt. So etwas ist auch im hochprofessionalisierten Fußballgeschäft schwer zu vermeiden. Was danach allerdings an öffentlicher Kommunikation vor allem vom FC Bayern folgte, sollte einen nachdenklich machen.

Während Herrmann Gerland im obligatorischen Sky-Mini-Interview vor dem Anpfiff die Fragen direkt überging, steckte Lahms Berater Roman Grill vor der Halbzeit noch dem Pay-TV-Sender Sky, dass sich sein Schützling nach Spielschluss selber konkret äußern werde. Währenddessen wurde bei ARD und Sky über die Hintergründe spekuliert und in der Arena dürfte es auch spätestens zu dem Zeitpunkt jeder mitbekommen haben, als die Südkurve die Nachricht laut ins weite Rund skandierte.

Die Mitspieler wussten von Lahms Abschied offenbar nichts

Dass sich allerdings während des Spiels niemand so recht äußern wollte, war klar. Nach dem vor allem am Ende mühsamen 1:0 gegen den VfL Wolfsburg wurde es doch ziemlich wild. Natürlich befragten die anwesenden Journalisten alles und jeden, doch so recht herausrücken wollte oder konnte zunächst niemand mit seiner Meinung. Thiago lobte seinen Kapitän noch auf den Spielfeld in überschwänglichen Tönen: „Er kann noch 100 Jahre spielen“, sagte der wiedergenesene Spanier. Und wirkte danach ehrlich überrascht über die Nachfragen zur Stimmung im Team nach Lahms Rücktrittsankündigung.

Einer hätte allerdings etwas wissen sollen: Der Ober-Bayer und seit kurzem auch wieder als Aufsichtsratsvorsitzender eingesetzte Uli Hoeneß. Doch der Bayern-Präsident gab in der ARD zum Besten, dass er von keiner Entscheidung von Lahm wusste. „Zunächst muss er ja erstmal aufhören, er hat den Vertrag bei uns noch nicht gekündigt“, sagte Hoeneß. „Ich denke, das ist schon Spekulation, von uns kommt das jedenfalls nicht. Es sei denn es wurde lanciert.“ Er verwies dabei auch auf ein Gespräch, welches der Bayern-Kapitän und sein Berater offenbar 24 Stunden vorher noch mit den Verantwortlichen des FCB hatte: „Wir müssen uns an das halten, was wir mit Philipp und seinen Beratern vereinbart haben. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“

Lahm widerspricht Aussagen von Hoeneß

Und noch viel bemerkenswerter: Hoeneß meinte, dass bei eben diesen Gesprächen eine gemeinsame Erklärung vereinbart worden war. Und kündigte diese in den „nächsten Tagen“ an. Doch da hatte er seine Rechnung ohne Lahm gemacht, der im übrigen nicht zum ersten Mal seine Meinung recht offensiv und vor allem öffentlich kundtut, ohne die Klub-Oberen zu informieren. In grauer Vorzeit vor acht Jahren hatte er in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung die mangelnde Philosophie in Spielweise und Einkäufen angeprangert und wurde später von den FCB-Bossen dafür zu einer Geldstrafe von 50.000 Euro verdonnert.

Doch zurück zum Dienstagabend: Denn Philipp Lahm schaffte keine 20 Minuten nach den ausweichenden Antworten von Hoeneß selber öffentlich Klarheit, indem er sein Karriereende verkündete. Bemerkenswert war in dem keine fünf Minuten dauernden Interview vor allem eine Passage, als der Bayern-Kapitän sich auf das von seinem Chef vorher angesprochene Treffen bezog: „Es gab noch eine Aufsichtsratssitzung, die wollte ich abwarten, dass wirklich alle Bescheid wissen. Ich habe den Verantwortlichen gesagt, dass ich am Ende der Saison aufhöre, Fußball zu spielen." Diese Aussage ließ natürlich den Bayern-Präsidenten blöd dastehen, hatte der zuvor doch etwas anderes in die Mikrofone gesprochen. Dass der Verein es erst selber nach Mitternacht (vermutlich überhastet) offiziell bekanntgab, macht die Sache nicht besser. Im Normalfall sind solch große Entscheidungen nämlich von langer Hand vorbereitet und begleitet.

Und es wirft auch Fragen auf über das Verhältnis zwischen Lahm und den Beteiligten. Ging der Kapitän davon aus, dass die Oberen schon selber Klarheit geschaffen hatten? Haben sich Lahm und seine Bosse schlicht falsch verstanden? Oder war es ein Alleingang aus Verärgerung darüber, dass sein Wunsch nach einem Posten in der Klub-Führung nicht entsprochen wurde? Zumindest bemerkenswert ist auch, dass sich der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge gar nicht äußerte.

Video: Das sagten Rummenigge und Hoeneß zur Personalie Lahm

Über seine Zukunft wollte der Bald-Privatier erstmal nichts Konkretes sagen. „Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Damit dass ich aufhöre und sozusagen nichts mache, damit hat keiner gerechnet.“ Über die Art und Weise seines Vorgehens waren die Bayern-Bosse überrascht, wie die Tags daraur veröffentlichte Pressemitteilung zeigt.

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

bix/Video: snacktv