Feuer frei für Choupo gegen Lewandowski: Bayerns neuer Neuner ist in Ballerlaune

Von: Hanna Raif

Teilen

Feuer frei für das Duell der beiden echten „Neuner“: Lewandowski und Choupo-Moting treffen am Mittwoch aufeinander. (Montage) © IMAGO/Frank Hoermann/Sven Simon

Eric Maxim Choupo-Moting hat es wieder getan: Nach seinem Treffer zum 2:0 gegen Hoffenheim sind nicht nur seine Team-Kollegen voller Lob über den neuen Neuner der Bayern. Jetzt gilt es weiter zu treffen, wenn es am Mittwoch gegen Barcelona und somit auch gegen Robert Lewandowski geht.

Die neuen Laufwege muss Eric Maxim Choupo-Moting noch verinnerlichen. Als sich die Bayern-Spieler am Samstagnachmittag aus der Kurve in Richtung Kabine des Sinsheimer Stadions aufmachten, wurde der 33-Jährige von einem Mitarbeiter ausgebremst. Einmal abbiegen, bitte! Dort, wo nach den Spielen seit Jahren meist andere Profis als Gesprächspartner gefragt sind, warteten die Kameras nach dem 2:0 des FC Bayern in Hoffenheim auf Choupo-Moting. Wie nach dem 5:0 gegen Freiburg. Wie nach dem 5:2 in Augsburg.

FC Bayern: Choupo-Moting hat die nervige Neuner-Debatte beendet

„Choupo hat heute mal wieder ein gutes Spiel gemacht“, sagte Leon Goretzka und musste dabei lachen. Nicht, weil seine Aussage an sich so lustig war, sondern weil der Nationalspieler auch merkte, dass die Worte der Mitspieler über den Kameruner seit eineinhalb Wochen dieselben sind. Was soll man anderes berichten, wenn ein Stürmer in drei Spielen vier Mal trifft und zwei weitere Tore vorbereitet? Choupo-Moting hat die so nervige Neuner-Debatte pünktlich zum erneuten Aufeinandertreffen mit Barcelona endgültig verstummen lassen.

Jubelt mittlerweile alle drei Tage: Eric Maxim Choupo-Moting hat einen Lauf. © MiS

FC Bayern: Im Camp Nou für Choupo-Moting ein Wiedersehen mit seinem prominenten Vorgänger Lewandowski

Von einer „besonderen Konstellation“ sprach Goretzka mit Blick auf den Mittwoch, an dem im Camp Nou auf Choupo-Moting ein Wiedersehen mit seinem prominenten Vorgänger wartet. „Ein Super-Typ und ein Weltkasse-Stürmer“ sei Robert Lewandowski, sagte sein ehemaliger Kollege, aber die Vorzeichen haben sich seit dem 2:0 im Hinspiel doch deutlich verschoben. Während Lewandowski vor dem Vorrunden-Aus steht – und unbedingt gewinnen, während Inter gegen Pilsen Punkte lassen muss –, sind die Bayern schon vor dem Trip in den Süden sicher für die K.o.-Runde qualifiziert.

„Lewy ist bei Bayern schon sehr verwöhnt gewesen, immer mindestens im Achtelfinale zu stehen“, sagte Goretzka. Rücksicht aber werde man darauf „jetzt nicht nehmen: So ist es eben.“ Das heißt auch: Feuer frei für Choupo-Moting!



Eine Einsatzgarantie gab es von Nagelsmann zwar nicht, der Coach aber betonte: „Wenn man so spielt und trifft, dann verzichtet ein Trainer ungerne.“ Womit auch die ewige Stürmerdiskussion – bis auf Weiteres – für beendet erklärt wären. hlr